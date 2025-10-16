La muerte de Alejandra Esquin, conocida en las redes sociales como Baby Demoni, ha desatado toda clase de comentarios y reacciones en los curiosos, debido a los detalles que han ido saliendo a la luz. Poco a poco se revela información de lo ocurrido, ya que existe incertidumbre en su entorno.

Sin embargo, la atención mediática se giró a Robin Alexis Parra, popular en redes sociales bajo el seudónimo de La Fresa más nea, quien era el mejor amigo de la creadora de contenido. El joven no dudó en publicar una serie de videos, relatando lo que sabía sobre el caso.

Sus palabras, que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Samor, novio de Baby Demoni, desataron una ola de comentarios y especulaciones sobre el estado actual de su relación. El hombre reveló el que sería el motivo de la pelea entre la pareja, exponiendo un asunto que pocos sabían.

Sin embargo, horas después de que se confirmó la muerte de la influencer, La fresa más nea publicó un nuevo video en el que indicó que temía por su vida y hacía responsable a una persona en específico.

El joven señaló que nunca culpó a nadie, sino que simplemente habló de lo último que supo por su mejor amiga, quien estaba afectada por la pelea con Samor.

“Parce, temo por mi vida, y lo hago directamente responsable a él. Ustedes ya saben quién es, ya lo nombré en otros de mis videos. Yo no le estoy echando la culpa a nadie, simplemente estoy diciendo lo que pasó”, dijo al inicio del contenido.

De igual manera, el hombre fue contundente al mencionar que había tenido un cruce con el novio de Baby Demoni en el hospital, pues él le estaba pidiendo que eliminara los videos que había grabado.

“En el hospital hubo un encontrón, donde se dirigió a mí diciéndome que tenía que bajar los videos, y no los voy a bajar. Temo por mi vida y por eso es que hago estos videos”, aseguró.

“En el momento en el que me encontraba en el hospital, me sentí amenazado y sofocado por él y por una persona con la que iba”, finalizó.

Los usuarios no tardaron en reaccionar, expresando sus opiniones acerca del encontrón que hubo entre ambas partes. Muchos ponen en duda las versiones, esperando saber si se trató de un intento de homicidio.