“Ahí es cuando ya no me parece...”: Paola Rey opinó sobre el feminismo

La actriz Paola Rey estuvo en el podcast Sin Filtro en SEMANA, hablando sobre su carrera artística, su evolución en la televisión, la manera en que se estrenó en la actuación y muchos temas más.

Sin embargo, fijó su postura sobre un tema que genera pasiones en el país: el feminismo. La reconocida actriz aseguró que no puede asegurar que es feminista porque tendría que debatirse sobre esa definición, pero resaltó el trabajo que se ha hecho por los derechos de las mujeres.

“Yo siento que como todo tiene cosas positivas, pero es cómo la persona lo asuma. Este tipo de movimientos han sacado cosas muy positivas en defensa de la mujer”.

No obstante, aseguró que no está de acuerdo con que a través del feminismo se genere violencia porque esos extremos no son buenos para las causas sociales.

¿Una actriz tímida? Sin Filtro con Paola Rey

“Cada uno interpreta a su manera, pero cuando se van a los costados, es ahí cuando ya no me parece porque se va uno en contra y a hacer daño. Eso no es coherente con lo que se está defendiendo. Es bonito resaltar a la mujer, pero no debemos ir a los extremos”.

Paola Rey cree que los extremos no son buenos, por lo que asegura que debe haber un punto neutro que permita tener unos diálogos sobre los diferentes temas que existen.

“Tocaría sentarnos a definir qué es el feminismo; siento que estoy a favor de que la mujer se desarrolle, que haya valores y todo eso. Creo en el romanticismo, en la conquista”.

¿Inesperado? Paola Rey reveló el ‘secreto’ que le ayudó a ganar Masterchef

Además de su talento en la actuación y de su versatilidad para interpretar personajes, Paola dejó ver su faceta de cocinera en MasterChef Celebrity, reality culinario en el que resultó ganadora en 2024.

“Es muy duro llegar; al principio dije que no iría a ningún reality, pero en mi casa son aficionados a Masterchef. Le dije a mi manager que no iría porque no sabía cocinar ni nada de eso, solo sé lo básico, pero Masterchef es otro nivel".

Aunque en un principio dijo que no participaría y así se lo comunicó a su familia, unos días después la hicieron cambiar de opinión y dio el sí para estar en el programa.

Paola Andrea Rey, actriz y modelo. Foto: PAULA LÓPEZ

“Dije que no, pero en mi casa me insistieron que fuera a participar y mi manager, que no había dado respuesta al canal, pues me preguntó y lo acepté a pesar de que tenía mucho susto”.

Uno de los temores era que no conocía nada relacionado con la gastronomía, por lo que se puso a estudiar todo lo relacionado para llegar con unos conocimientos mínimos al set de grabación del reality.

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