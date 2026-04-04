Paola Rey explica por qué “los niños no deberían estar en redes sociales”

Paola Rey es una las actrices más conocidas en el país por cuenta de su amplia trayectoria en la televisión.

Rey ha participado en las principales producciones del país y cuenta con un reconocimiento por el trabajo que ha hecho en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, contó que no es amante de las redes sociales aunque reconoce que son bastante influyentes en la actualidad.

“No me gustan mucho las redes sociales y la verdad me cuesta. Cuando empecé mi carrera, esa no era la forma de comunicarme porque todo era con entrevistas escritas o no existía la inmediatez de las redes que no critico, pero no me acostumbro”, dijo en el videopodcast Sin Filtro en SEMANA.

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Asegura que ha conocido las redes porque es lo que se está usando actualmente, pero que no es habitual que haga uso de ellas, porque no le gusta.

“Por mi personalidad me ha costado, pero de a poco me he metido. Eso sí, no me gusta exponer a mis hijos ni a mi familia, eso no me gusta por seguridad. Los niños no deberían estar en redes sociales y puede ser que yo misma me limite“, indicó.

Reconoce que ha tenido que meterse en el mundo digital para tener contacto directo con sus seguidores, pero que no se acostumbra a grabar videos o hacer lives. “Aunque a veces sí les comunico a mis seguidores los proyectos y las respuestas inmediatas me dan alegría”, indicó.

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Además, asegura que ya existe un consumo digital, por lo que seguramente cada día habrá más “influencer” que presenten todo tipo de contenidos.

“Siento que es un lenguaje que las mismas redes han creado, empezó a crecer ese mundo y hay una demanda por ciertos contenidos. Hay personas que consumen ese tipo de propuestas en redes, pero a mí no me gusta y no me veo haciendo eso. Paola Rey es muy tímida y no me veo exponiendo mi vida por redes”.

Diego Bonilla y Paola Rey. Foto: PAULA LÓPEZ

Como la actriz tiene dos hijos, uno de siete y otro de 12 años, explica que ellos no han entrado en ese mundo y que les controla el acceso, porque no es momento de que estén consumiendo cualquier tipo de contenido.

“La verdad es que trato de ni pararle bolas a las redes porque allí llegan muchas críticas, así que no puedo fijarme en lo que digan. Para la gente joven eso es duro, porque se debe tener amor propio y respeto por lo que uno no debe fijarse en los comentarios de las redes”, relató.

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Agregó: “Mis hijos no usan nada de redes, en mi casa hay unos elementos para jugar y eso, pero solo lo usan los fines de semana. Les he explicado de qué se tratan, pero por ahora no es bueno que las tengan”.

Sin embargo, reconoce que en algún momento ella misma les explicará cómo funcionan las redes, para evitar cualquier tipo de situación negativa.

“Uno a los hijos tiene que hablarles de lo que existe actualmente, pero se les debe controlar para evitar cualquier tipo de problema. Cuando sea el momento yo misma los iré metiendo a ese mundo, pero de manera controlada”, finalizó.

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