“Lloré un montón”: Paola Rey reveló promesa que hizo en uno de los momentos más duros de su vida

En la farándula colombiana, hay una gran cantidad de actores y actrices que han ganado reconocimiento y fama por su talento y por su participación en diferentes producciones de la televisión nacional.

Una de las más reconocidas es Paola Rey, quien estuvo en telenovelas como Pasión de Gavilanes, Montecristo, Sala de urgencias, entre otras.

Además, en 2024 fue ganadora del programa Masterchef y es una se las artistas más reconocidas en el país.

En el videpodcast Sin Filtro en SEMANA, contó que al inicio de su carrera tuvo varios episodios de depresión que le generaron bastantes problemas.

“Ahí es cuando ya no me parece...”: Paola Rey opinó sobre el feminismo

“He tenido momentos complejos y duros, pero siento que parte del proceso de mi vida. Yo era demasiado emocional y todo me dolía mucho y eso no es chévere porque había cosas que me deprimían. Pero gracias a Dios tuve a mis papás siempre a mi lado”.

Agregó: “Hubo momentos de mi vida en los que sufrí de depresión, de falta de amor propio, pero mis papás siempre me dieron la mano y con la madurez fui queriéndome y aceptándome tal cual como era”.

Paola contó que como estaba empezando en el mundo de la actuación tuvo problemas de aceptación por su físico y que puso a prueba su cuerpo para cumplir con los estereotipos que había en ese momento.

“Sufrí hipotiroidismo y fui donde el médico pensando que era algo que dañaría mi carrera, pero me dieron un tratamiento donde también tenía que cambiar mi forma de ver las cosas. En ese momento donde me sentía mal fisicamente, me llegó un trabajo donde tenía que mirarme al espejo y no decirme nada feo”.

¿Una actriz tímida? Sin Filtro con Paola Rey

Actualmente recuerda todos esos episodios como momentos que le sirvieron para madurar y comprender que lo importante era tener salud y que después de visitar al médico pudo comprenderlo.

“Gracias a ese momento aprendí a amarme y a respetarme, prometí no volver a tomar nada para quemar grasa, prometí no hacer daño al cuerpo ni a presionarlo. Me sané, todo salió perfecto y he cumplido sin problema”.

Además, asegura que sus padres fueron fundamentales en todo ese proceso porque siempre contó con el acompañamiento de ellos.

¿Inesperado? Paola Rey reveló el ‘secreto’ que le ayudó a ganar Masterchef

“El trabajo es mi vida y por eso sufrí mucho, pero aprendí muchas cosas. Eso me ha servido para ser centrada en mis cosas. Uno nunca se acepta como es, pero la madurez llega y todo cambia”.

Durante el diálogo también fijó su postura sobre un tema que genera pasiones en el país: el feminismo. La reconocida actriz aseguró que no puede asegurar que es feminista porque tendría que debatirse sobre esa definición, pero resaltó el trabajo que se ha hecho por los derechos de las mujeres.

“Yo siento que como todo tiene cosas positivas, pero es cómo la persona lo asuma. Este tipo de movimientos han sacado cosas muy positivas en defensa de la mujer”.

No obstante, aseguró que no está de acuerdo con que a través del feminismo se genere violencia porque esos extremos no son buenos para las causas sociales.