“En menos de lo que canta un gallo”: Luisa Fernanda W revela detalles de los preparativos de su matrimonio con Pipe Bueno

La creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno han confirmado que se encuentran oficialmente en los preparativos de su boda. Tras siete años de relación y dos hijos en común, la pareja decidió dar el paso hacia el altar motivada por una profunda transformación personal y espiritual que, según relatan, ha fortalecido los cimientos de su hogar.

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Aunque la propuesta de matrimonio formal ocurrió en octubre de 2023, en un lujoso escenario en Dubái, la fecha y la organización del evento se mantuvieron en la incertidumbre durante años. No obstante, en una reciente entrevista concedida al podcast Charlas Divinas, Luisa Fernanda W reveló que la decisión de agilizar el proceso matrimonial surgió tras un periodo de introspección y búsqueda espiritual.

De acuerdo con las declaraciones de la influencer, el cantante Pipe Bueno atravesó un proceso de reconexión con sus creencias religiosas, el cual incluyó un retiro espiritual. Este paso fue determinante para la pareja, que buscaba “ordenar” su unión bajo sus convicciones de fe. Luisa Fernanda explicó que ambos sintieron la necesidad de estar más conectados con Dios, lo que finalmente destrabó los planes de boda que habían quedado en pausa.

Un detalle inédito compartido por la empresaria es la importancia de la capilla ubicada en su restaurante, Rancho MX, en Cajicá. Según su relato, en este lugar se habría presentado una manifestación de la Virgen María en uno de los ventanales, un hecho que fue presenciado por trabajadores y socios del establecimiento.

Luisa Fernanda destacó que este espacio se ha convertido en un refugio de oración para su familia y que la energía del lugar ha sido fundamental en su proceso de toma de decisiones.

Incluso, la creadora de contenido sugirió que este recinto religioso es uno de los candidatos principales para albergar la ceremonia. “Yo le decía a Pipe: ¿cómo no casarnos de pronto en la capilla donde la energía y lo que se siente es maravilloso?”, comentó durante la entrevista, subrayando que el objetivo principal es entregar formalmente su hogar a sus creencias religiosas a través del sacramento del matrimonio.

Los detalles de la celebración: ¿íntima o pública?

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En cuanto a la logística del evento, la pareja aún se encuentra conciliando visiones. Luisa Fernanda W manifestó su deseo inicial de realizar una ceremonia íntima, rodeada únicamente de su círculo más cercano. Sin embargo, Pipe Bueno, debido a su extensa trayectoria en la industria musical y sus múltiples amistades en el sector, ha planteado la posibilidad de una celebración de mayor magnitud.

Pese a estas diferencias creativas, la influencer confirmó que ya ha iniciado la búsqueda de su vestido de novia y que el evento podría ocurrir “más pronto de lo que muchos imaginan”.

La relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha sido una de las más seguidas por los seguidores de la musica popular en Colombia desde que confirmaron su noviazgo en 2019. A lo largo de este tiempo, han consolidado no solo una familia con el nacimiento de sus hijos Máximo (2020) y Domenic (2022), sino también una sociedad empresarial exitosa.

La pareja ha sido abierta al hablar sobre los retos de su convivencia, incluyendo la gestión del tiempo entre la carrera artística de Bueno, marcada por la vida nocturna y el rol de padres presentes. La decisión de casarse, según lo expuesto, responde a un deseo de coherencia con sus valores actuales y el ejemplo que desean proyectar a sus hijos.