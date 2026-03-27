Andrés Cepeda, Laura Tobón y Álvaro Clavijo encabezan la primera gala benéfica de Unicef en Colombia

El próximo 17 de abril de 2026, Unicef llevará a cabo su primera gala benéfica en Colombia, un evento que busca movilizar apoyo para la niñez y la adolescencia del país, con especial atención a los menores afectados por la emergencia invernal en Córdoba. La cita será en el Country Club de Bogotá y reunirá a tres nombres de alto perfil en la cultura colombiana: el cantante Andrés Cepeda, la presentadora Laura Tobón y el chef Álvaro Clavijo, quienes encabezarán una velada diseñada para mezclar arte, gastronomía y solidaridad.

La gala marca un paso significativo para Unicef en el país, no solo por su carácter recaudatorio, sino porque plantea una forma distinta de conectar a empresarios, líderes de opinión y aliados del sector privado con las causas de la infancia.

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El objetivo de fondo es claro: generar recursos para apoyar el regreso al colegio y garantizar el acceso a agua para niños, niñas y adolescentes que resultaron impactados por la emergencia climática en Córdoba. En un país donde las crisis ambientales y las desigualdades sociales suelen golpear con mayor fuerza a la población infantil, la iniciativa adquiere una relevancia especial.

Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

La organización plantea esta gala como una oportunidad para sensibilizar al sector empresarial y a otros actores estratégicos sobre la urgencia de respaldar programas que permitan responder a emergencias y, al mismo tiempo, fortalecer oportunidades de largo plazo para la infancia colombiana.

Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia, subrayó: “Cuando empresas y aliados se comprometen con la infancia, no solo ayudan a resolver necesidades inmediatas, sino que también aportan a un país más equitativo. Esa visión pone la gala en el centro de una conversación más amplia sobre responsabilidad social y acción colectiva”.

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Andrés Cepeda es un infaltable en la música colombiana de las últimas décadas. Foto: María Camila Calle

Uno de los momentos más esperados será el concierto exclusivo de Andrés Cepeda. El artista bogotano, con una trayectoria de más de tres décadas, se ha consolidado como una de las voces más queridas de la música colombiana gracias a una propuesta que combina pop, bolero y sonoridades latinoamericanas. Su participación no es menor: además de su reconocimiento artístico, Cepeda es Embajador Nacional de Unicef Colombia, un rol que refuerza la coherencia entre su presencia en el evento y el propósito de la jornada.

Cepeda llega a esta gala después de haber sido recientemente reconocido en los Latin Grammy, lo que reafirma su vigencia dentro de la industria musical. Su repertorio, ampliamente conocido por varias generaciones, le da al evento un componente emocional importante, porque su música suele asociarse con cercanía, memoria y sensibilidad, tres elementos que encajan con el espíritu de una noche orientada a apoyar a la niñez.

El reconocido chef Álvaro Clavijo. Foto: Cortesía

La experiencia gastronómica estará a cargo de Álvaro Clavijo, uno de los chefs más influyentes de su generación y una de las figuras más visibles de la cocina colombiana contemporánea. Su restaurante El Chato ha recibido reconocimientos internacionales y recientemente fue destacado en los premios de The World’s 50 Best Restaurants como el Mejor Restaurante de Latinoamérica, un logro que consolidó aún más el nombre de Clavijo en la escena global.

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Laura Tobón es modelo y presentadora con carrera dentro y fuera de Colombia. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

La conducción de la velada estará en manos de Laura Tobón, una de las presentadoras más reconocidas del país. Su trayectoria ha pasado por la televisión, la moda y el emprendimiento, lo que la ha convertido en una figura de amplio alcance mediático. Su presencia busca dar fluidez a una noche pensada no solo para recaudar fondos, sino también para generar una experiencia cuidada, cercana y coherente con la audiencia a la que apunta.

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La velada también incluirá el estreno del documental Expedición 47-40, Viaje por la infancia, producido por Caracol Televisión. La pieza audiovisual mostrará historias reales de niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país, y servirá como una ventana para visibilizar los desafíos que enfrentan y el impacto de los programas de Unicef en Colombia.

La primera gala benéfica de Unicef en Colombia busca transformar una noche de alto perfil en una plataforma concreta de impacto social.