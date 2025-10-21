¿Quién era ‘La Traviesa RP’, la influencer que asesinaron en Antioquia?

El asesinato de una influencer paisa conocida como La Traviesa RP estremeció no solo a sus seguidores, también a las autoridades en Antioquia.

El hecho, según testimonios recogidos por las autoridades, sucedió en la noche del viernes 17 de octubre, cuando la joven influencer fue ingresada de urgencia a la Clínica Las Vegas, ubicada en el sur de Medellín.

El cuerpo de la joven presentaba graves heridas por arma blanca, de las cuales no logró sobrevivir.

Tras el deceso de La traviesa RP, las autoridades entrevistaron a la persona que la llevó al centro médico. Se trata de un joven conductor que presta servicio de transporte a través de plataformas digitales, quien además sería la expareja de la joven.

El joven habría dicho a las autoridades que cuando se dirigían en su auto por un sector conocido como ‘La Y’, dos delincuentes en moto los interceptaron para robarles.

En medio del hurto, dijo, uno de los delincuentes atacó en repetidas ocasiones a la joven, heridas que a la postre le costaron la vida. Además, a él también le habrían provocado una leve herida en uno de sus brazos.

Su versión es indagada por las autoridades, quienes incautaron su teléfono móvil, con el de La Traviesa RP e indagan en material audiovisual de cámaras de seguridad para establecer plenamente qué sucedió durante el presunto intento de hurto.

Tras la dramática muerte de la joven, varias personas se preguntaron quién era ella y por qué tantas personas la seguían en sus redes sociales.

Estefanía Restrepo Valencia, influencer de 26 años de edad asesinada en Antioquia. | Foto: Redes sociales

Pues se trata de Estefanía Restrepo Valencia, una joven de 26 años dedicada a la generación de contenido de entretenimiento y humor para sus audiencias.

Estefanía, de 26 años, logró crear audiencias de más de 218.000 seguidores en Facebook y unos 27.000 en TikTok.

El papá de la joven influencer habló con Teleantioquia bajo la condición de no hacer público su nombre y cuestionó la versión de la persona que acompañaba a su hija.

“Tenía sus anillitos, su reloj, su cadenita de oro y el celular. No le robaron nada”, dijo.

Además, el papá de La Traviesa RP señaló que un allegado a su hija le contó que minutos antes del asesinato, ella se habría comunicado por teléfono con él y que tras escuchar una presunta discusión, la llamada se colgó.