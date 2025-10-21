Suscribirse

REGIONES

¿Quién era ‘La Traviesa RP’, la influencer que asesinaron en Antioquia?

La mujer fue asesinada a cuchilladas en Caldas, un municipio a 23 kilómetros de Medellín. Aunque su expareja dijo que fue en medio de un hurto, familiares de la influencer dudan de esa versión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 1:51 a. m.
Estefanía Restrepo Valencia, La Traviesa RP, influencer asesinada en Antioquia.
Estefanía Restrepo Valencia, La Traviesa RP, influencer asesinada en Antioquia. | Foto: Redes sociales

El asesinato de una influencer paisa conocida como La Traviesa RP estremeció no solo a sus seguidores, también a las autoridades en Antioquia.

El hecho, según testimonios recogidos por las autoridades, sucedió en la noche del viernes 17 de octubre, cuando la joven influencer fue ingresada de urgencia a la Clínica Las Vegas, ubicada en el sur de Medellín.

El cuerpo de la joven presentaba graves heridas por arma blanca, de las cuales no logró sobrevivir.

Tras el deceso de La traviesa RP, las autoridades entrevistaron a la persona que la llevó al centro médico. Se trata de un joven conductor que presta servicio de transporte a través de plataformas digitales, quien además sería la expareja de la joven.

El joven habría dicho a las autoridades que cuando se dirigían en su auto por un sector conocido como ‘La Y’, dos delincuentes en moto los interceptaron para robarles.

En medio del hurto, dijo, uno de los delincuentes atacó en repetidas ocasiones a la joven, heridas que a la postre le costaron la vida. Además, a él también le habrían provocado una leve herida en uno de sus brazos.

Contexto: Bocadillo, el empresario paisa asesinado en Jalisco, México: los rastros que dejó su muerte

Su versión es indagada por las autoridades, quienes incautaron su teléfono móvil, con el de La Traviesa RP e indagan en material audiovisual de cámaras de seguridad para establecer plenamente qué sucedió durante el presunto intento de hurto.

Tras la dramática muerte de la joven, varias personas se preguntaron quién era ella y por qué tantas personas la seguían en sus redes sociales.

Estefanía Restrepo Valencia, influencer de 26 años de edad asesinada en Antioquia.
Estefanía Restrepo Valencia, influencer de 26 años de edad asesinada en Antioquia. | Foto: Redes sociales

Pues se trata de Estefanía Restrepo Valencia, una joven de 26 años dedicada a la generación de contenido de entretenimiento y humor para sus audiencias.

Estefanía, de 26 años, logró crear audiencias de más de 218.000 seguidores en Facebook y unos 27.000 en TikTok.

El papá de la joven influencer habló con Teleantioquia bajo la condición de no hacer público su nombre y cuestionó la versión de la persona que acompañaba a su hija.

“Tenía sus anillitos, su reloj, su cadenita de oro y el celular. No le robaron nada”, dijo.

Además, el papá de La Traviesa RP señaló que un allegado a su hija le contó que minutos antes del asesinato, ella se habría comunicado por teléfono con él y que tras escuchar una presunta discusión, la llamada se colgó.

Todos estos testimonios son recolectados por las autoridades para investigar qué sucedió realmente.

Contexto: Fiscalía imputó a dos exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero por posibles irregularidades en Ruta N

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estos son los dos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’; hubo lágrimas y una emotiva despedida

2. Petro aseguró en vivo que un cabecilla de las AUC le confesó un plan para matarlo: los detalles del nuevo Consejo de Ministros

3. Trump envía nueva advertencia a Nicolás Maduro. Desplegó bombardeos nucleares, buques y drones cerca a Venezuela

4. Se revela la insólita razón por la que una niña de cinco años cayó al mar desde un crucero de Disney

5. Así dieron con el adulto mayor que había asesinado con 30 puñaladas a mujer en Santander; fueron siete meses de búsqueda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AsesinatosInfluencers en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.