Pelea entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Valentino Lázaro pasó de las redes sociales a los tribunales. Fiscalía acusará

Andrea Valdiri y Valentino Lázaro son dos de los más reconocidos y polémicos influencers del país. Ambos eran reconocidos por su cercana amistad hasta que Lázaro empezó a contar asuntos de la vida personal de Valdiri en redes sociales. El tema dio para una pelea abierta en sus publicaciones, pero ahora aterrizó en la justicia.

Valdiri recurrió a la justicia. Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos

El detonante de la pelea de los influenciadores fue cuando, en medio de la pelea, Lázaro afirmó que desde el equipo de Valdiri había conspirado para cerrarle su cuenta en Instagram. La respuesta de Andrea fue dura y hasta dijo que “si lo veía, lo cogía a trompadas”.

Valentino Lázaro se pronunció en sus redes sociales y manifestó ser violentado por una fan de Andrea Valdiri. Foto: Instagram @valentinolazaroh

Mientras la pelea avanzaba en redes, Valdiri decidió llevar el tema a los tribunales a través de los abogados Víctor Mosquera y Sócrates Saavedra, y ahora se confirma que la Fiscalía realizará una acusación formal contra Valentino Lázaro por presuntas conductas de violencia de género.

Así lo dio a conocer el abogado Mosquera, quien advirtió que “los hechos que dieron origen a esta actuación penal se relacionan con la exposición y difusión de contenidos en plataformas digitales, los cuales habrían afectado la dignidad, la honra y los derechos fundamentales de nuestra representada, dentro del marco del proceso judicial correspondiente”.

Así respondió Andrea Valdiri a quienes la señalan de infiel en redes sociales

Por medio de un comunicado de prensa, el abogado Mosquera agregó que “este avance procesal reafirma que el uso de entornos digitales no puede convertirse en un mecanismo para obtener beneficios económicos, visibilidad o posicionamiento público a costa de la integridad, los derechos y la dignidad de las mujeres, ni para la reproducción de narrativas que perpetúan estereotipos y formas de violencia basadas en género”.

Con este comunicado, el abogado Víctor Mosquera informó la decisión de la Fiscalía de presentar acusación formal contra Valentino Lázaro. Foto: documento

La conclusión, según la defensa de la influencer Valdiri, es que la actuación de la Fiscalía ratifica que toda forma de violencia, incluida la simbólica y mediática, no debe ser normalizada ni justificada bajo el argumento de la exposición pública, y que la protección de los derechos fundamentales debe prevalecer sobre cualquier interés personal, comercial o económico.

Pues bien, ahora será la justicia la que dicte la última palabra; no se trata de la primera ni de la única pelea en redes sociales entre famosos que se sale de tono. Eso es justamente lo que las hace “taquilleras”, pero, más allá de esto, se espera que con el fallo, de darse, queden claros los límites a los que pueden llegar este tipo de publicaciones, en especial si se trata de asuntos de género y maltrato a las mujeres.