Le caen con todo a Petro e Iván Cepeda por presentar el gabinete alterno contra Abelardo De La Espriella: “Una verdadera vergüenza”

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, líderes del Pacto Histórico, están siendo fuertemente criticados después de que presentaran el llamado “gabinete por la vida”, con el que buscan hacerle oposición al presidente Abelardo De La Espriella y su gobierno.

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Dentro de este equipo se encuentran varios exfuncionarios de la anterior administración, quienes tendrán la tarea, según dijeron, de hacer control político de cara a estos cuatro años.

Las reacciones y las críticas hacia este gabinete alterno no se hicieron esperar, pero los principales apuntados fueron Petro y Cepeda.

La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó duramente esta idea, especialmente por quienes la integran. “Los responsables del desfalco financiero y la explosión de contratistas que ni cabían en los recintos”, señaló.

“Una verdadera vergüenza este retrato a la ineptitud, negligencia, burla y destrucción del futuro de los colombianos disfrazados de cambio”, añadió.

El congresista Jaime Arizabaleta calificó esto como una verdadera “payasada” y hasta sostuvo que parece una “banda criminal”. De hecho, mencionó a algunos de los miembros y apuntó duramente contra ellos, como por ejemplo el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Quebraste el sistema. ¿Y ahora planteas vigilar la salud de los colombianos? No seas payaso”, señaló.

El militante del Centro Democrático también mencionó a Gustavo Bolívar, recordando que fue un promotor de la primera línea y hasta la financió. “Quiso incendiar el país y el quemado fue él”, comentó.

Otro de los que se pronunció fue el senador Germán Rodríguez, que le refrescó la memoria a Iván Cepeda indicándole que las elecciones del 2026 ya pasaron y perdió contra Abelardo De La Espriella.

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“Nombrar ministros para un gobierno que NO EXISTE suena más a gabinete imaginario que a oposición seria”, escribió.

La excongresista Katherine Miranda también habló del tema y lanzó dos preguntas: “¿Cuándo empezará a cambiar Petro a los ministros imaginarios?“.

“¿Cuánto le durará este gabinete?“, agregó.

Rolando González, concejal de Bogotá, afirmó que todo esto muestra el “desprestigio” que tiene el petrismo y sostuvo que les tocó formar el “gabinete alterno” con los funcionarios que hicieron parte del gobierno, ya que nadie más se quiso asociar con el “circo”.

“Todos son ‘doctores’ en destruir la única alternativa que tuvo la izquierda de demostrar que sí podía cambiar este país. (…) No es un gabinete alterno: es la nómina de los responsables del desastre. Al menos dejaron a ‘Calarcá’ por fuera del seguimiento al sector Defensa”, expresó.

Pese a las múltiples reacciones que se han tenido, Petro y Cepeda han mantenido una férrea defensa por este llamado gabinete alterno, que también ha desatado todo un debate en el país.