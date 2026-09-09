El evento que proyecta movilizar a más de 36.000 visitantes a Bogotá

Cerca de 36.000 visitantes nacionales e internacionales espera recibir Bogotá durante el Festival Cordillera 2026, que se realizará este 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar. La programación del evento incluye artistas como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Cultura Profética, Caifanes y Andrés Cepeda, entre otros.

“De los 90.000 asistentes proyectados para esta edición, cerca de 36.000 serán visitantes nacionales e internacionales. Se estima que cada visitante tendrá un gasto promedio de $998.000 durante su estadía, prácticamente el doble del gasto estimado para un asistente local, destinado principalmente a alojamiento, transporte, alimentación y compras. Aunque representan 4 de cada 10 asistentes, los visitantes generarán cerca de $47.500 millones, equivalentes al 58 % del impacto económico total proyectado.”, señaló el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT).

El municipio boyacense donde el cabrito y el cordero asado son una delicia, un destino con historia y riqueza cultural

“Los 54.000 asistentes residentes en Bogotá tendrán un gasto promedio estimado de $478.000 por persona y generarán $34.137 millones, equivalentes al 42 % restante del impacto económico proyectado. En conjunto, el consumo de los asistentes proyecta un impacto económico total de $81.601 millones, con efectos sobre sectores como el comercio, la gastronomía y la hotelería. Adicionalmente, el desarrollo del festival dinamizará el mercado laboral con la generación estimada de 3.117 puestos de trabajo (2.619 directos y 498 indirectos)”, agregó.

En la nómina de artistas sobresalen Ricky Martin, Sean Paul y Andrés Calamaro. Foto: Sophia Carter

Impacto en el turismo

El IDT destaca que el Festival Cordillera hace parte de una agenda de grandes eventos que “fortalece el posicionamiento de Bogotá como destino para la música, la cultura y el entretenimiento. En esta edición, cerca del 40 % de los asistentes proyectados serán visitantes nacionales e internacionales, con un gasto asociado principalmente a alojamiento, transporte, alimentación y compras”.

“Los grandes eventos se están convirtiendo en una razón concreta para viajar a Bogotá. Cordillera lo muestra muy bien: cuatro de cada diez asistentes serán visitantes nacionales e internacionales y su gasto promedio estimado será prácticamente el doble del de un asistente local. Esto muestra el valor que tienen estos eventos para atraer visitantes y activar alojamiento, transporte, alimentación y compras, y nos da una oportunidad para conectar el festival con una experiencia más amplia de ciudad”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

La programación del festival representa además una oportunidad para que quienes viajan por el evento disfruten de Bogotá y conozcan otros planes y experiencias de la ciudad durante el fin de semana. Las proyecciones muestran que el impacto de los grandes eventos va más allá de la industria musical y activa sectores vinculados con la experiencia del visitante, como alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

Las proyecciones fueron elaboradas a partir de la Encuesta de Caracterización de Asistentes a Festivales y Eventos Públicos 2026 (FEP 2026), de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en conjunto con el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Cabe precisar que las cifras económicas corresponden a una estimación ex ante, construida antes de la ejecución del festival a partir de los modelos de caracterización vigentes. Por lo tanto, estos indicadores están sujetos a ajustes definitivos una vez se disponga de la información observada e investigada en campo tras la realización del evento.