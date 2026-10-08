De un árbol a una ciudadela: la historia detrás de la llegada de morros Park 1 a Serena del Mar en Cartagena

El 12 de octubre de 2023, en un terreno de Serena del Mar, fue sembrado el primer árbol de morros Park 1. Era el comienzo de una obra que había arrancado meses antes, con la primera preventa realizada en diciembre de 2022. Casi tres años después, el proyecto llegó a su punto de cierre: los primeros apartamentos comenzaron a entregarse en agosto de 2026, permitiendo así empezar el proyecto de vida de decenas de familias en Cartagena.

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La imagen de aquel árbol se convirtió en el emblema de este proyecto que hace parte de una intervención de mayor escala en esta zona del norte de Cartagena. Este es el primero de seis condominios que estarán organizados alrededor de un parque central denominado Verde Azul. El espacio fue diseñado por ArquitectonicaGEO y busca mantener una relación directa entre las edificaciones, la vegetación y el paisaje de Serena del Mar.

El proyecto contempla caminos entre los edificios, zonas para actividades deportivas y recreativas, un gimnasio al aire libre, espacio exclusivo para perros y áreas verdes. El diseño también plantea conservar las ceibas existentes y establecer una conexión entre la comunidad y la playa.

La vegetación no está pensada únicamente para el parque. Morros Park 1 fue construido bajo principios de arquitectura biofílica, una corriente que busca incorporar elementos naturales a los espacios donde viven las personas. En este caso, las fachadas incluyen jardines como parte de la estructura de los edificios.

Cartagena atraviesa una transformación que va más allá de los nuevos proyectos residenciales. En esta zona avanzan obras de infraestructura como el Gran Malecón del Mar, cuya primera etapa contempla el tramo entre Playa Azul, en La Boquilla, y el acceso al Túnel de Crespo. También avanza la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez.

Morros Park 1 es el sexto condominio entregado por la familia morros en Serena del Mar, después de morros Eco, morros Ío, morros Zoe, morros Eos y morros Kai. Detrás de estos proyectos está Epic diseño+construcción, en asociación con Novus Civitas, firma gestora de Serena del Mar.

En la misma vía avanza el proyecto morros Aura y tiene prevista su entrega para el segundo semestre de 2027. Morros Vita, por su parte, tiene proyectada su entrega para el segundo semestre de 2028. Morros Park 2, finalmente, se encuentra en etapa de preventa.

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Para Rodrigo Puente, promotor de morros, la entrega representa el cumplimiento de un compromiso adquirido desde el comienzo del proyecto.

“El 12 de octubre de 2023 sembramos aquí el primer árbol de morros Park. Hoy, con la obra terminada, esa promesa se cumple. Detrás de cada edificio hay personas, y para ellas llevamos más de cuarenta años construyendo”, afirmó.