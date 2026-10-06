Madrid bailó al ritmo del Caribe: el Carnaval de Barranquilla se presentó en España y calienta motores para la edición 2027

Durante unos días, Madrid se convirtió en una extensión del Caribe colombiano. Los colores, ritmos y algunos de los personajes que cada año protagonizan el Carnaval de Barranquilla llegaron a España con una misión: poner a la ciudad en el radar de los turistas del viejo continente para el próximo año y presentar la fiesta como una razón para conocer Colombia.

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La Embajada de Colombia en España fue el escenario de la presentación oficial del Carnaval de Barranquilla 2027. Al encuentro asistieron Salwa Maloof Habib, la reina, Abraham Cáceres, el rey Momo, Isabella Daes y Pedro Fandiño, reyes del Carnaval de los Niños, representantes diplomáticos, empresarios del sector turístico, hacedores y agrupaciones culturales.

“Como reina, tengo el privilegio de ser embajadora de una tradición que nace de nuestros saberes, nuestra diversidad y nuestra identidad caribe, y que hoy queremos compartir con el mundo”, aseguró Maloof Habib.

Además, estuvieron algunos de los protagonistas de la fiesta: la Cumbiamba La Gigantona, las Marimondas del Barrio Abajo, el Cipote Garabato, Fuerza Negra y la Corporación Artística Nativos llevaron sus expresiones a Madrid, acompañadas por músicos del Carnaval dirigidos por Tato Marenco. La intención fue que la presentación no se quedara en un encuentro protocolario, sino que los asistentes pudieran sentir en carne propia una prueba de la identidad barranquillera.

Las actividades fueron organizadas por el Carnaval de Barranquilla S.A.S., la Embajada de Colombia en España, el Consulado General de Colombia en Madrid y ProColombia.

“Desde la embajada queremos contribuir a que más personas en España conozcan el Carnaval, visiten la ciudad y descubran, a través de ella, la diversidad cultural y turística de Colombia”, señaló la embajadora encargada en España, Alejandra Bonilla Leguizamón.

La presencia del Carnaval en Madrid también tuvo la intención de promover la conexión aérea directa entre Barranquilla y la capital española, una ruta de Air Europa que comenzará a operar el 18 de diciembre de 2026, en una apuesta por seguir impulsando el turismo en La Arenosa.

El Carnaval de Barranquilla 2027 se celebrará del 6 al 9 de febrero, esta vez con un enfoque orientado a la solidaridad tras los momentos de dificultad vividos por el terremoto del 10 de agosto, y estará acompañado por el lema “Un Carnaval pa’ todo el mundo”.

Quienes asistan al Carnaval de Barranquilla 2027 se sumergirán en la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia. A lo largo de la emblemática Vía 40, las calles se llenarán de un desborde infinito de color, música en vivo y personajes icónicos como las marimondas, los congos, los garabatos y los monocucos.

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También habrá eventos masivos e históricos como la Batalla de Flores y la Gran Parada de Tradición, donde miles de bailarines y cumbiambas se dan cita para exhibir las raíces ancestrales del Caribe.

Más allá de los grandes desfiles, la gente vivirá una experiencia comunitaria única marcada por la espontaneidad, la alegría y el baile callejero; así, la festividad se extenderá a cada rincón de la ciudad con eventos nocturnos masivos como La Guacherna y festivales populares como Baila la Calle, donde la gastronomía local, el sonido de los tambores, la flauta de millo y el calor de los barranquilleros crean una atmósfera hospitalaria inigualable, invitando a propios y extranjeros a gozar sin descanso de principio a fin.