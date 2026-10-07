Los tambores vuelven a sonar en San Basilio de Palenque: así será el festival que celebra la memoria y resistencia del pueblo afrocolombiano

Cada mes de octubre, las calles de San Basilio de Palenque cambian su ritmo habitual para recibir el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque. La cita este 2026 será del 9 al 12 de octubre y llegará a su edición número 41. En total son cuatro días en los que la música se convierte en el punto de partida para encontrarse con la lengua palenquera, la danza, la gastronomía, los saberes ancestrales y otras expresiones que hacen parte de la identidad de esta comunidad.

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La edición de este año tendrá como enfoque la importancia de Palenque en la memoria y conciencia afro, con una programación que busca poner en el foco la historia, la resistencia y la identidad de una comunidad cuya cultura se convirtió en una de las expresiones más importantes de la herencia africana en Colombia.

Al igual que en ediciones anteriores, este año habrá conciertos y presentaciones de agrupaciones dancísticas, pero también talleres y conversaciones dedicadas a los saberes propios de la comunidad. La idea no es presentar el territorio como una pieza de museo, sino mostrar que sus prácticas continúan vivas y son transmitidas entre generaciones.

La percusión ocupa el centro de la celebración. Los tambores mayor, llamador y alegre hacen parte de una tradición musical que acompaña diferentes momentos de la vida palenquera. Además, estos instrumentos reúnen a músicos de San Basilio con agrupaciones provenientes de otras regiones de Colombia y, en algunas ediciones, de otros países.

A la música se suman las danzas tradicionales, los talleres de percusión, los espacios dedicados a la lengua palenquera, los peinados tradicionales y la medicina ancestral. La gastronomía y la artesanía también forman parte del universo cultural que rodea la celebración.

En versiones anteriores, las actividades académicas han permitido profundizar en tradiciones que van mucho más allá de la cultura o el espectáculo. En 2023, por ejemplo, el eje fue la medicina tradicional, con seminarios y talleres sobre su importancia para la comunidad palenquera, además de espacios dedicados a la lengua como vehículo para transmitir esos conocimientos.

En 2024, el festival dedicó especial atención a la mujer palenquera, reconocida por la organización como una de las principales transmisoras de los elementos culturales de San Basilio. La agenda volvió a incluir medicina tradicional, lengua, peinados, percusión, cocina y danza, mientras que las noches estuvieron reservadas para las presentaciones artísticas y musicales.

Un festival que nació hace cuatro décadas

La historia del encuentro comenzó en 1985. Desde entonces, el Festival de Tambores se ha convertido en uno de los principales espacios para fortalecer y difundir el patrimonio oral e inmaterial palenquero. El Ministerio de Cultura ha señalado que su propósito es permitir que los propios habitantes transmitan sus manifestaciones culturales y que quienes llegan desde otros lugares puedan conocerlas.

El festival no surgió separado de la historia de San Basilio. Su existencia está ligada a un territorio marcado por la resistencia de comunidades negras que escaparon de la esclavización durante la Colonia y construyeron allí una comunidad relativamente aislada durante siglos. Esa circunstancia permitió conservar prácticas, formas de organización, música y una lengua propia que hoy forman parte del patrimonio cultural reconocido internacionalmente.

Este evento es organizado por la Corporación Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, creada en 1999 con el propósito de conservar las distintas expresiones de la cultura palenquera y sus referentes africanos como fuente de identidad y memoria.

En los años 90, el festival empezó a caer en la influencia de ritmos externos, por ello, líderes comunitarios e historiadores locales vieron la necesidad de blindar el toque de los tambores (alegre, llamador y pechiche), elementos esenciales para la música, la comunicación y rituales sagrados como el lumbalú.

En la actualidad, el festival es uno de los ejes de la expresión afrocolombiana y de la preservación de sus rituales. Su impacto ha crecido tanto que desde 2019 se aumentó a cuatro los días de celebración, con una puesta en escena llena de color y magia.