Un nuevo homicidio se registró en el municipio de Soledad, Atlántico, lo que ha generado indignación en la ciudadanía, pues la víctima fue un reconocido comerciante del barrio Villa Karla de esta zona del Atlántico.

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Omar Augusto Triana Barrera, de 55 años, recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte. De acuerdo con los testigos, un hombre llegó hasta su negocio y, al acercársele, le propinó los disparos, dejándolo gravemente herido.

Varias personas lo auxiliaron y lo trasladaron hasta un centro asistencial cercano, donde murió pese al esfuerzo del personal médico. Integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana avanzan con las pesquisas para dar con los responsables de este nuevo homicidio.

Levantamiento de cadáveres. Foto: Cortesía Policía Nacional

Los moradores de la zona exigieron a las autoridades hacer justicia con este nuevo crimen porque describieron a Triana como un hombre “lleno de fe y servicial con las personas del barrio”.

La principal hipótesis de las autoridades es que este hombre fue asesinado al resistirse al pago de una cuota extorsiva a las bandas criminales que delinquen en esta zona del área metropolitana de Barranquilla.

Otro ataque

El 11 de agosto asesinaron en el barrio Villa Estadio, de Soledad, a Carlos Alberto Mora Ortiz, de 53 años de edad, al parecer, por no pagar una extorsión, lo que sigue encendiendo las alarmas de la ciudadanía.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

La víctima de este hecho se encontraba atendiendo una ferretería cuando un hombre armado le disparó en varias oportunidades hasta dejarlo sin vida. Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla dieron a conocer que avanzan con los controles en los diferentes puntos donde han detectado casos de extorsión contra el sector productivo.

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Las personas que tengan alguna denuncia se pueden comunicar a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional o a la línea 165 antiextorsión del Gaula.