Economía

CGT anuncia que no participará en marchas contra el Gobierno: “Sopesaremos su desempeño por sus acciones”

La confederación sindical propuso concentrar esfuerzos en presentar iniciativas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de octubre de 2026 a las 9:15 a. m.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que no participará en las movilizaciones convocadas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que no participará en las movilizaciones convocadas. Foto: león darío peláez-semana

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que no participará en las movilizaciones convocadas por sectores sindicales y políticos contra el Gobierno De La Espriella, al considerar que no cuenta con elementos suficientes para respaldar esas acciones de protesta.

En Cali, la manifestación ha contado con la participación masiva de los ciudadanos que se oponen al paquete de reformas sociales del Gobierno. Algunas personas también expresan su descontento por los recientes escándalos que estallaron en Palacio con la exjefe de Gabinete Laura Sarabia y el ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.
🔴 Manifestaciones 14 de octubre EN VIVO: siga el minuto a minuto de las marchas programadas en Colombia

En un comunicado firmado por su presidente, Jorge Iván Díez Vélez, la organización señaló que sus decisiones de movilización no responden a convocatorias promovidas por sectores partidistas, sino a una evaluación del desempeño gubernamental desde la perspectiva de los trabajadores y de las instituciones democráticas.

“La CGT no se moviliza ni convoca a sus organizaciones afiliadas por convocatoria o llamado de sectores partidistas y políticos que por ideología lo promueven”, indicó la confederación en el documento.

La organización sostuvo que la evaluación de un gobierno debe partir de sus acciones y resultados, sin depender de afinidades ideológicas o intereses partidistas.

En ese sentido, afirmó que examinará la gestión del Gobierno nacional y de las administraciones regionales a partir de sus efectos sobre los trabajadores, los pensionados, la ciudadanía, las fuentes de empleo y las instituciones democráticas.

Frente a las protestas anunciadas para las próximas semanas, la CGT manifestó que no ha identificado razones suficientes para sumarse a las convocatorias. Por ello, confirmó que no participará en ninguna de las jornadas previstas.

En lugar de las movilizaciones, la confederación invitó a sus afiliados a concentrar esfuerzos en la presentación de propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Entre los asuntos que considera prioritarios mencionó la protección de las fuentes de empleo, la estabilidad laboral, el aumento de la productividad y los ingresos de los trabajadores.

También incluyó la inversión en infraestructura, la lucha contra la informalidad empresarial y laboral, las mejoras en el sistema de salud, el fortalecimiento de la seguridad social y la reestructuración del Estado.

La CGT agregó que está dispuesta a continuar las conversaciones con los gremios, las distintas carteras ministeriales y la Presidencia de la República para alcanzar acuerdos sobre los desafíos económicos y sociales del país.

Percy Oyola, expresidente de la CGT, habría tomado decisiones inconsultas frente a las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En un comunicado firmado por su presidente, Jorge Iván Díez Vélez, la CGT destacó que no participará en las movilizaciones. Foto: crédito a la CGT

Según el comunicado, esos diálogos buscarían contribuir a la reconstrucción de Colombia tras un desastre natural y a la recuperación de los indicadores macroeconómicos, que la organización considera afectados durante los últimos años.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.
Petro liderará protestas de este miércoles, mientras De La Espriella las controla con su nuevo decreto

Con esta posición, la confederación reiteró su intención de mantener su independencia frente a las convocatorias partidistas y de priorizar la interlocución institucional para presentar propuestas relacionadas con el empleo, los ingresos laborales y la protección social.