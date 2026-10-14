CGT anuncia que no participará en marchas contra el Gobierno: “Sopesaremos su desempeño por sus acciones”

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que no participará en las movilizaciones convocadas por sectores sindicales y políticos contra el Gobierno De La Espriella, al considerar que no cuenta con elementos suficientes para respaldar esas acciones de protesta.

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En un comunicado firmado por su presidente, Jorge Iván Díez Vélez, la organización señaló que sus decisiones de movilización no responden a convocatorias promovidas por sectores partidistas, sino a una evaluación del desempeño gubernamental desde la perspectiva de los trabajadores y de las instituciones democráticas.

#Economía | La Confederación General del Trabajo (@CGTCol) reiteró que hoy no se une a la marcha porque “ni los partidos, ni los políticos por sus resentimientos ideológicos, nos convocan a movilizarnos”. “Los trabajadores somos independientes, autónomos y pluralistas”, aseguró Jorge Iván Diez, dirigente sindical. Vía: @LuisaMercadoD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

“La CGT no se moviliza ni convoca a sus organizaciones afiliadas por convocatoria o llamado de sectores partidistas y políticos que por ideología lo promueven”, indicó la confederación en el documento.

La organización sostuvo que la evaluación de un gobierno debe partir de sus acciones y resultados, sin depender de afinidades ideológicas o intereses partidistas.

En ese sentido, afirmó que examinará la gestión del Gobierno nacional y de las administraciones regionales a partir de sus efectos sobre los trabajadores, los pensionados, la ciudadanía, las fuentes de empleo y las instituciones democráticas.

Frente a las protestas anunciadas para las próximas semanas, la CGT manifestó que no ha identificado razones suficientes para sumarse a las convocatorias. Por ello, confirmó que no participará en ninguna de las jornadas previstas.

En lugar de las movilizaciones, la confederación invitó a sus afiliados a concentrar esfuerzos en la presentación de propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Entre los asuntos que considera prioritarios mencionó la protección de las fuentes de empleo, la estabilidad laboral, el aumento de la productividad y los ingresos de los trabajadores.

También incluyó la inversión en infraestructura, la lucha contra la informalidad empresarial y laboral, las mejoras en el sistema de salud, el fortalecimiento de la seguridad social y la reestructuración del Estado.

La CGT agregó que está dispuesta a continuar las conversaciones con los gremios, las distintas carteras ministeriales y la Presidencia de la República para alcanzar acuerdos sobre los desafíos económicos y sociales del país.

En un comunicado firmado por su presidente, Jorge Iván Díez Vélez, la CGT destacó que no participará en las movilizaciones. Foto: crédito a la CGT

Según el comunicado, esos diálogos buscarían contribuir a la reconstrucción de Colombia tras un desastre natural y a la recuperación de los indicadores macroeconómicos, que la organización considera afectados durante los últimos años.

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Con esta posición, la confederación reiteró su intención de mantener su independencia frente a las convocatorias partidistas y de priorizar la interlocución institucional para presentar propuestas relacionadas con el empleo, los ingresos laborales y la protección social.