‘Por allá sí voy’: así espera el gremio de aplicaciones la regulación del transporte en Colombia

Durante el pasado martes 13 de octubre, se radicó el proyecto de ley conocido como ‘Por allá sí voy’, una estrategia liderada por los representantes a la Cámara Daniel Briceño, Mauricio Toro, Cathy Juvinao y la senadora María Lucía Villalba para regular los servicios de movilidad que son solicitados en aplicaciones como Uber o Cabify y modernizar el servicio público de taxis en Colombia.

¿Qué cambia para taxistas y conductores de ‘apps’? Estos serían los beneficios del proyecto ‘Por allá sí voy’

El anuncio fue recibido con noticias positivas por parte del gremio de plataformas. En diálogo con SEMANA, el presidente ejecutivo de Alianza IN, José Daniel López, compartió su postura ante la iniciativa que será debatida en el Congreso de la República.

“Nosotros vemos como positivo que surjan en el Congreso iniciativas para agarrar el toro por los cuernos. Esa es una realidad absolutamente consolidada en Colombia”, afirmó.

Dentro de los principales puntos que destacó López está la posibilidad de que la regulación del transporte en el país se encargue de brindar mayor seguridad jurídica a los conductores que hacen uso de estas herramientas para trabajar.

Regular las plataformas permitirá definir el futuro de más de 130.000 familias que dependen de esta operación. Foto: Guillermo Torres

“Una regulación de las plataformas de movilidad beneficia a los usuarios. En el mundo, ya en muchas ciudades, usted llega a los aeropuertos y encuentra unos puntos de recogida para los servicios que usted pide a través de plataforma. En contraste, en Colombia lo que hay son policías de tránsito cazando conductores de plataforma. En el mundo, esos servicios están regulados. Colombia es de los últimos países en América Latina en dar este paso. Entonces, para la libertad del usuario, que puede escoger libremente cómo moverse, en qué moverse, pues esto sin duda hace un avance”, comentó.

La competencia leal entre conductores de plataforma y taxistas

El presidente de Alianza IN, José Daniel López, también compartió su punto de vista ante la competencia que se presenta entre los conductores de aplicaciones y los taxis en Colombia.

Para el líder del gremio de plataformas, muchos taxistas en el país hacen uso de estas herramientas digitales como Uber, Cabify, Didi, etc., por lo que la regulación propuesta por varios funcionarios políticos se encarga de ofrecer espacios en los que pueden coexistir ambos bandos.

El gremio de las aplicaciones sostiene que los taxistas podrían beneficiarse de reglas de juego claras y de condiciones que les permitan competir en el mercado de transporte. Foto: Getty Images

“La mayoría de los taxistas no solamente apoyan a las plataformas, sino que generan ingresos y viajes seguros a través de ellas. Sin duda, reglas de juego claras y la eliminación de las cargas regulatorias de la industria de los taxis son algo que va en beneficio del taxista de a pie, del taxista que trabaja a través de su vehículo y quiere ser más competitivo. Cuando se regulan este tipo de actividades, termina siendo un gana-gana para los distintos sectores de la sociedad”, concluyó.