El Gobierno de Abelardo De La Espriella sigue sumando respaldos en el Congreso de la República. SEMANA conoció que el Partido Demócrata Colombiano se declarará como partido de Gobierno.

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“El Partido Demócrata Colombiano, su Dirección Nacional y sus autoridades tradicionales, en ejercicio de su autonomía política, de conformidad con la Constitución Política, la Ley Estatutaria 1909 de 2018, sus estatutos y su identidad programática, comunica al país su decisión de declararse oficialmente partido de Gobierno frente al Gobierno Nacional presidido por el doctor Abelardo De La Espriella”, anunciaron.

Según dijeron, toman esta decisión de manera “consciente, democrática y programática” y aclararon que no constituye una adhesión personal ni un respaldo automático a cada iniciativa que presente el Gobierno.

“Expresa la voluntad institucional de contribuir a la gobernabilidad, acompañar una agenda nacional compatible con nuestros principios y participar, con voz propia, en las decisiones que definirán el rumbo de Colombia durante el periodo 2026–2030″, aclararon.

De otro lado, dijeron que asumen esa posición con fundamento en el ideario de esa colectividad la visión de la Patria Milagro. Y que respaldan la idea de recuperar la seguridad, restablecer el orden democrático, fortalecer al Estado, defender las libertades, dinamizar la economía combatir la corrupción y garantizar la institucionalidad.

“Declararnos partido de Gobierno significa respaldar la estabilidad institucional y concurrir a la construcción de mayorías democráticas alrededor de una agenda verificable de transformaciones. También significa deliberar con responsabilidad, ejercer control político y advertir, cuando sea necesario, sobre decisiones que se aparten de la Constitución, de los derechos de las comunidades o de los compromisos asumidos con el país”, mencionaron.

Asimismo, dijeron que su apoyo será leal al programa de Gobierno y a la ciudadanía pero que serán independientes en su juicio en cada discusión.

El Partido Demócrata Colombiano representa a las comunidades de San Basilio de Palenque. Foto: Suministrada

“Nuestro respaldo será leal al programa, responsable ante la ciudadanía e independiente en el juicio. La gobernabilidad democrática no se construye con silencios ni con cheques en blanco. Se construye mediante acuerdos transparentes, debate legislativo serio, respeto por la separación de poderes y resultados que puedan medirse en la vida cotidiana de los colombianos”, aseguraron desde la colectividad.

De otro lado, dijeron que continuarán respaldando las necesidades de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y su identidad cultural.

“Los representantes, directivos y voceros del Partido actuarán de manera coordinada conforme a la Constitución, la ley, los estatutos y las decisiones legítimamente adoptadas por los órganos de dirección. Las posiciones frente a proyectos de ley, actos legislativos, debates de control político y decisiones presupuestales se definirán con rigor técnico, coherencia programática y responsabilidad frente a los territorios”, mencionaron desde la colectividad.