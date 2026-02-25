Confidenciales

Congresista demócrata fue expulsado por segunda vez de un discurso de Donald Trump. Así fue el momento

Al Green, un veterano representante a la Cámara, fue sacado del discurso del Estado de la Unión, un año después de que viviera un episodio similar.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
25 de febrero de 2026, 5:51 a. m.
El representante Al Green, demócrata por Texas, sostiene un cartel mientras el presidente Donald J. Trump pasa caminando para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión.
El representante Al Green, demócrata por Texas, sostiene un cartel mientras el presidente Donald J. Trump pasa caminando para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión. Foto: AP

Un legislador demócrata fue expulsado el martes del discurso del presidente Donald Trump sobre el estado de la Unión, después de levantar un cartel que decía “Las personas negras no son simios”, en referencia a un video racista de Barack y Michelle Obama publicado en las redes sociales del mandatario estadounidense.

Las imágenes, publicadas y luego eliminadas de la cuenta de Trump en Truth Social, mostraban a los Obama, el primer presidente y la primera dama negros en la historia de Estados Unidos, representados como monos, lo que desató indignación en amplios espectros de la política estadounidense.

El martes, el veterano congresista Al Green, del estado de Texas, se puso de pie cuando Trump llegó para dirigirse a la sesión conjunta del Congreso, y agitó el cartel de protesta antes de que alguien entre el público pareció intentar arrebatárselo.

Barack Obama reaccionó al video racista compartido por Donald Trump: “Falta de vergüenza”

Green se mantuvo firme y continuó sosteniendo la pancarta cuando Trump inició su discurso en horario estelar. Sin embargo, el legislador fue evacuado del hemiciclo en medio de cantos que decían “Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos”.

Mundo

Así fue el momento en que Enrique Márquez, preso político en Venezuela, apareció por sorpresa en el discurso de Donald Trump

Mundo

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Mundo

Donald Trump, en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia, prometió enfrentar cualquier amenaza contra EE. UU.

Mundo

Donald Trump redobla su línea dura: 10 mensajes concretos de su discurso de la Unión con posibles impactos en Colombia

Mundo

Donald Trump condecoró a piloto herido durante la captura de Nicolás Maduro y contó detalles inéditos de la operación

Mundo

Así fue el momento en que el equipo olímpico de hockey de Estados Unidos entró al Capitolio en medio del discurso de Donald Trump

Mundo

Congresistas demócratas llevaron a víctimas de Jeffrey Epstein al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

Mundo

Donald Trump habló en su discurso sobre los envíos de petróleo desde Venezuela, al que llama “amigo y socio”

Mundo

¿A qué hora será el discurso del Estado de la Unión de Trump y qué se espera?

Mundo

Biden acude al Congreso este jueves en su último discurso del estado de la Unión y busca tomar impulso para las presidenciales

Durante 2025, Green agitó un bastón hacia Trump y le gritó mientras el mandatario se dirigía al Congreso, lo que provocó abucheos de algunos republicanos presentes y provocó que lo escoltaran nuevamente fuera del recinto.

Más de Mundo

Marquez fue detenido por el régimen en 2024, tras el fraude de las elecciones.

Así fue el momento en que Enrique Márquez, preso político en Venezuela, apareció por sorpresa en el discurso de Donald Trump

German Estejo

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Donald Trump

Donald Trump, en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia, prometió enfrentar cualquier amenaza contra EE. UU.

.

Donald Trump redobla su línea dura: 10 mensajes concretos de su discurso de la Unión con posibles impactos en Colombia

Donald Trump y Eric Slover.

Donald Trump condecoró a piloto herido durante la captura de Nicolás Maduro y contó detalles inéditos de la operación

Donald Trump

Así fue el momento en que el equipo olímpico de hockey de Estados Unidos entró al Capitolio en medio del discurso de Donald Trump

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, habla durante una conferencia de prensa para sobrevivientes de Jeffrey Epstein.

Congresistas demócratas llevaron a víctimas de Jeffrey Epstein al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

x

Ataque armado en México deja muerto al hijo de la alcaldesa de Bacanora; autoridades descartan atentado directo y apuntan a disputa vial

Donald Trump

Donald Trump habló en su discurso sobre los envíos de petróleo desde Venezuela, al que llama “amigo y socio”

Noticias Destacadas