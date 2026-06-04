Partido Demócrata apoya a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

El Partido Demócrata anunció su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial. Con este respaldo, el aspirante a la Casa de Nariño se suma los votos de una colectividad más, pese a que ha sostenido la bandera de no tener negociaciones políticas.

“Hoy, como una organización política de alcance nacional, y teniendo en cuenta la contundente manifestación democrática expresada por el pueblo colombiano en las urnas el pasado 31 de mayo, en la que se evidenció la voluntad ciudadana de buscar un nuevo camino para el país, así como las consultas realizadas con nuestros dirigentes, liderazgos territoriales y bases en todo el territorio nacional, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura presidencial del doctor Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, expresó esa colectividad.

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El Partido Demócrata sostiene que De la Espriella es una carta electoral que permite fortalecer sus instituciones, garantizar la seguridad, defender las libertades democráticas, promover el emprendimiento y generar oportunidades para todos los ciudadanos.

La colectividad afirma que el abogado permitiría llevar esos avances a las regiones y los sectores históricamente excluidos.