Ciudadanos se retractan tras señalamientos difamatorios en contra de Cathy Juvinao: “El ataque sistemático del petrismo”

Este martes, 3 de febrero, los ciudadanos Elizabeth Ortiz, Laura Julieth Martínez y Juan David Pedraza se retractaron tras los señalamientos que hicieron en su momento en contra de la representante Cathy Juvinao.

Estas personas que atacaron a la congresista llegaron a un acuerdo y fueron claros con su mensaje, donde mencionaron que no tienen pruebas de que Juvinao “se haya vendido al establecimiento” con relación a que “haya recibido financiación por parte de las EPS”.

La representante a la Cámara se pronunció mediante un video tras estas retractaciones y luego de un acuerdo de conciliación suscrito ante la Fiscalía General de la Nación.

Las retractaciones se hicieron en los respectivos perfiles de estas personas en la res social de X. Foto: Prensa Catherine Juvinao /API

“Estas personas afirmaron en un ataque absolutamente coordinado de miles y miles de cuentas que yo, por ser crítica a la reforma que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro, me había literalmente vendido a las EPS. Fueron miles de trinos en donde estas personas y otras más afirmaron, sin absolutamente ninguna consideración y por supuesto sin ninguna prueba ni evidencia, que yo había sido financiada por las EPS, que yo había cambiado mi posición sobre las EPS, que básicamente estaba fletada por estas y que eso explicaba mi posición sobre la reforma a la salud”, dijo inicialmente Juvinao.

La congresista mencionó que esto ha sido un ataque sistemático por parte del petrismo debido a su fuerte oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro y sus ministros.

“Es un ataque que desde el petrismo me han hecho durante tres años con el objetivo de instalar una narrativa falsa sobre mí como corrupta o como comprada por las EPS porque simplemente como gobierno nunca pudieron controvertir los argumentos técnicos que vimos frente a la reforma a la salud y tampoco nunca tuvieron en cuenta las más de 60 propuestas que en el trámite de este proyecto hice al gobierno”, agregó.

Juvinao también expresó su agradecimiento contra estas tres personas que, mediante el acuerdo de conciliación, se retractaron de sus señalamientos en sus cuentas personales de la red social de X.

“A pesar de la hazaña con la que sistemáticamente me atacaron, yo le quiero decir a estas tres personas que recibo con gratitud su retractación porque retractarse también exige altura y exige gallardía y los invito, invito a todos los que ven este vídeo, a que entendamos que el debate político puede ser vehemente, puede ser fuerte, podemos confrontarnos entre visiones distintas; lo que no podemos hacer es difamar, lo que no podemos hacer es recurrir a la injuria o a la calumnia”, mencionó la representante.

Pese a que estas personas se retractaron, sus comentarios afectan el profesionalismo de la congresista, por lo que envió un mensaje a todos los que la han señalado sin fundamento.

“El daño a mi nombre está hecho y sé que por más trinos de retractación que se publiquen, esas personas no van a cambiar lo que esos ataques los han hecho pensar sobre mí, pero hago esto por mi propia tranquilidad, por mi familia y por el trabajo de mi equipo, un equipo absolutamente íntegro y honesto que hemos trabajado con total entrega, con total rigor y con total responsabilidad para que en el Congreso de la República se aprueben proyectos que de verdad cambien la vida de los colombianos para bien y no para mal”, detalló.

Juvinao mencionó que estos tres ciudadanos no son los únicos que la han atacado, por lo que dejó claro que ante la Fiscalía hay otras 13 personas a la espera de que sean citadas a una conciliación.

“No voy a entrar en discusión con ninguna persona que me calumnie y me injurie en redes sociales; lo que haré será acudir a la justicia y, a través de los medios que me da la justicia, buscar proteger mis derechos y, asimismo, invito a que quienes se sienten permanentemente ultrajados por discrepar políticamente con un proyecto político también tomen las acciones que deban tomar”, puntualizó la representante.