Cathy Juvinao le exige a Petro entregar, de forma oficial, la información que él tiene sobre supuestos planes para atentar en su contra

El presidente aseguró en su cuenta de X que la Junta del Narcotráfico estaría planeando atentar contra la congresista. Juvinao le reclamó por exponerla en redes.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 1:29 p. m.
Catherine Juvinao cuestionó fuertemente al presidente Gustavo Petro por haber revelado a través de la red social X información delicada sobre un presunto plan para atentar contra su vida, supuestamente organizado por estructuras del narcotráfico y grupos armados ilegales.

Y es que el primer mandatario, mediante su cuenta de X, reveló que “la Junta del Narcotráfico tiene un segundo nivel de ‘operativos’ que son el Clan del Golfo, Iván Mordisco y una fracción de la Segunda Marquetalia”, y aseguró que esas organizaciones “se reunieron en Cúcuta para organizar el plan de saboteo de las elecciones”, motivo por el cual decidió “fortalecer la seguridad” de la congresista y otros políticos en riesgo.

Horas después, Juvinao se pronunció frente al mensaje del presidente, advirtiendo que lo revelado constituye “información muy delicada” que ni siquiera conocían las autoridades con las que se había reunido días atrás. “La Fiscalía se enteró de esta situación por medios de comunicación hace dos semanas”, dijo la representante, quien señaló que había solicitado información formal al despacho presidencial sin obtener respuesta.

“¿Cómo es que usted revela información tan grave por redes, y no con las autoridades de forma directa? ¿Por qué en tres semanas, ni usted, ni nadie, me ha dado información precisa sobre cuáles son los supuestos atentados que se planean en mi contra, y quiénes están detrás?”, escribió Juvinao en su cuenta de X, respondiendo al primer mandatario.

Y siguió: “Usted ahora dice básicamente que son los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, el ELN y la Segunda Marquetalia, todos los cuales han fortalecido, paradójica y lamentablemente, durante su Gobierno, por cuenta de la improvisación en su política de paz total”.

En su pronunciamiento, Juvinao le pidió al presidente manejar el asunto “con las autoridades competentes y sin exponer más” a quienes ya se encuentran en riesgo por su trabajo político. Cuestionó además que el jefe de Estado haya divulgado un tema de seguridad nacional “con ese nivel de espontaneidad”, y le exigió convocar una reunión urgente con la Fiscalía, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia para aclarar la situación.

“Según las autoridades, es usted quien tiene la información. Manéjela con cuidado, presidente. Usted más que nadie sabe que esto no es un juego”, concluyó la congresista.

