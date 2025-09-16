“Respóndame”, “A mí no me gustan esos shows”: fuerte agarrón entre la congresista Catherine Juvinao y el ministro de Educación, Daniel Rojas

La congresista por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, sostuvo un fuerte encontrón con el ministro de Educación, Daniel Rojas, con el que tiene diferencias desde hace varios meses, entre otras razones, por la forma como él ha venido manejando el Icetex, una entidad con la que Gustavo Petro se comprometió en su campaña presidencial y con la que, según ella, no ha cumplido.

Este martes, 16 de septiembre, Juvinao llegó a la Comisión Sexta de la Cámara, pidió la palabra y le preguntó al ministro sobre los cupos en el Icetex, y el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, también de la Alianza Verde, le dijo que ese no era el tema del debate donde se pretendía analizar el presupuesto de educación.

La congresista Catherine Juvinao y el ministro Daniel Rojas. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Juvinao insistió en su pregunta, pero el ministro intervino y no le respondió su interrogante.

Al final se desbarató el cuórum en la Comisión Sexta y el alto funcionario se retiró del recinto. Catherine Juvinao, quien no quedó satisfecha, se le fue detrás pidiéndole que le respondiera.

“Yo le estoy preguntando sobre el Icetex”, le dijo Juvinao a Rojas, mientras él salía de la Comisión. “Responda”, añadió ella, mientras él evadía.

“El presidente del Icetex le responde”, le manifestó el ministro, visiblemente incómodo.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“No me gustan esos show que está haciendo. No estoy para show”, le añadió Rojas y se marchó. Él hacía referencia a un telefóno celular que grababa lo que estaba ocurriendo.

“¡Ay, Dios mío!“, exclamó él.

“No fue capaz de responder ni siquiera si en el presupuesto están los subdsidios para los jóvenes Icetex. Es que no lo voy a dejar que se vaya del Congreso sin responder”, le siguió diciendo la congresista mientras lo seguía por los pasillos del Congreso.

El Ministro de Educación, Daniel Rojas. | Foto: Gobernación de Arauca

El ministro, acompañado de varios funcionarios del Gobierno, detuvo su marcha y le dijo: “Bueno, entonces, acompáñeme a almorzar. Camine almorzamos. La invito a almorzar”, le propuso.

Y le añadió: “Pero no gritemos”.

“¿Quién lo está gritando?“, preguntó ella.

“Es que usted me grita”, respondió él.

El momento fue tenso. “Ministro, yo no lo estoy gritando, solo le estoy haciendo una pregunta”.

Rojas siguió: “Es que usted, a toda hora me insulta, a toda hora me trata mal, se la pasa diciéndome cosas por Twitter, he pensado en bloquearla por salud mental. Usted me insulta a toda hora”.

Ella, visiblemente incómoda, le reclamó: “La salud mental, la los jóvenes del Icetex”.

“Me preocupa su salud mental”, remató el funcionario.

“Respóndame” y “A mí no me gustan esos shows”: el fuerte agarrón entre la congresista Catherine Juvinao y el ministro de Educación, Daniel Rojas. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/J8xgoUXsoW — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2025