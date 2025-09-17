Un fuerte choque se registró en el Congreso de la República entre la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao y su colega, el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, por los subsidios del Gobierno a la educación superior, como al Icetex.

Esa airada discusión llamó la atención del presidente de la República, Gustavo Petro, quien publicó un mensaje por medio de su cuenta personal de X, lanzando un dardo en contra de la congresista Juvinao y apoyando a Salamanca.

En la publicación, el jefe de Estado expresó: “No se puede confundir debate con gritos. Adueñarse de movimientos donde nunca participaron”.

No se puede confundir debate con gritos. adueñarse de movimientos dónde nunca participaron. pic.twitter.com/6GXZh6B3Ym — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 17, 2025

El mandatario también compartió un video en el que el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, habló de la situación.

Jaime Raúl Salamanca | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Vengo del movimiento estudiantil, que no me pinté de defensor de la universidad pública cuando llegué al congreso, sino que le he entregado mi vida a la defensa del derecho a la educación, que se quiera equiparar la situación que hoy vive el Icetex, que requiere una reforma, por supuesto que sí, desde aquí hemos defendido esa idea desde hace mucho rato, se ha venido luchando desde el movimiento estudiantil, inclusive yo sí he participado en esas marchas, en esas movilizaciones, con los logros de este Gobierno en materia de acceso a educación superior”, dijo el congresista en el video que compartió Petro.

Catherine Juvinao representante | Foto: Guillermo Torres / Semana

También expresó: “El primero, la inversión histórica más grande que nunca se había hecho en materia de educación en Colombia, que antes era solamente posible cuando los estudiantes salíamos a marchar en las calles con las cifras críticas de violencia que hoy se tenían. Con muertos, con exiliados políticos, que el uribismo, que la derecha, que hoy algunos colegas incluso parecen más defensores de ese sector político que el estudiantado, pues no conocen porque nunca marcharon, porque nunca supieron que era eso. Hoy ese es un logro histórico”.

Cebe recordar que la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, también tuvo un encontrón con el ministro de Educación, Daniel Rojas, que giró en torno a la alarma que existe por el futuro de los subsidios del Icetex.

“Yo le estoy preguntando sobre el Icetex”, le dijo Juvinao a Rojas, mientras él salía de la Comisión. “Responda”, añadió Juvinao, mientras el ministro evadía.

“El presidente del Icetex le responde”, expresó el alto funcionario del Gobierno Petro, visiblemente incómodo.

Ministro @DanielRMed, ¿cuál es la necesidad de mentir y victimizarse, cuando aquí las víctimas son los usuarios del Icetex?



Aquí se ve claramente que usted al final de la sesión se va y me deja con la pregunta sobre los subsidios sin responder.



Ah: me mintió con el almuerzo 😐 pic.twitter.com/KNOkMQ5X0r — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 16, 2025

Rojas continúo: “No me gustan esos shows que está haciendo. No estoy para show”. Él hacía referencia a un teléfono celular que grababa en ese momento.