Discusión en el Congreso llamó la atención de Petro; lanzó un trino contra Catherine Juvinao: “Debate con gritos”

El mandatario mostró su apoyo al expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 5:16 p. m.
Catherine Juvinao responde si se arrepiente de haber votado por Petro.
Catherine Juvinao y Gustavo Petro | Foto: Foto 1: Guillermo Torres (SEMANA) / Foto 2: Juan Carlos Sierra (SEMANA).

Un fuerte choque se registró en el Congreso de la República entre la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao y su colega, el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, por los subsidios del Gobierno a la educación superior, como al Icetex.

Esa airada discusión llamó la atención del presidente de la República, Gustavo Petro, quien publicó un mensaje por medio de su cuenta personal de X, lanzando un dardo en contra de la congresista Juvinao y apoyando a Salamanca.

Contexto: Gustavo Petro contra todos: el mandatario generó una tormenta política por la descertificación de Estados Unidos

En la publicación, el jefe de Estado expresó: “No se puede confundir debate con gritos. Adueñarse de movimientos donde nunca participaron”.

El mandatario también compartió un video en el que el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, habló de la situación.

Instalación Congreso 2025
Jaime Raúl Salamanca | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Vengo del movimiento estudiantil, que no me pinté de defensor de la universidad pública cuando llegué al congreso, sino que le he entregado mi vida a la defensa del derecho a la educación, que se quiera equiparar la situación que hoy vive el Icetex, que requiere una reforma, por supuesto que sí, desde aquí hemos defendido esa idea desde hace mucho rato, se ha venido luchando desde el movimiento estudiantil, inclusive yo sí he participado en esas marchas, en esas movilizaciones, con los logros de este Gobierno en materia de acceso a educación superior”, dijo el congresista en el video que compartió Petro.

-
Catherine Juvinao representante | Foto: Guillermo Torres / Semana

También expresó: “El primero, la inversión histórica más grande que nunca se había hecho en materia de educación en Colombia, que antes era solamente posible cuando los estudiantes salíamos a marchar en las calles con las cifras críticas de violencia que hoy se tenían. Con muertos, con exiliados políticos, que el uribismo, que la derecha, que hoy algunos colegas incluso parecen más defensores de ese sector político que el estudiantado, pues no conocen porque nunca marcharon, porque nunca supieron que era eso. Hoy ese es un logro histórico”.

Cebe recordar que la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, también tuvo un encontrón con el ministro de Educación, Daniel Rojas, que giró en torno a la alarma que existe por el futuro de los subsidios del Icetex.

“Yo le estoy preguntando sobre el Icetex”, le dijo Juvinao a Rojas, mientras él salía de la Comisión. “Responda”, añadió Juvinao, mientras el ministro evadía.

“El presidente del Icetex le responde”, expresó el alto funcionario del Gobierno Petro, visiblemente incómodo.

Rojas continúo: “No me gustan esos shows que está haciendo. No estoy para show”. Él hacía referencia a un teléfono celular que grababa en ese momento.

Contexto: “Respóndame”, “A mí no me gustan esos shows”: fuerte agarrón entre la congresista Catherine Juvinao y el ministro de Educación, Daniel Rojas

“No fue capaz de responder ni siquiera si en el presupuesto están los subsidios para los jóvenes Icetex. Es que no lo voy a dejar que se vaya del Congreso sin responder”, ratificó la congresista Catherine Juvinao.

