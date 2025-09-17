Suscribirse

Política

Gustavo Petro contra todos: el mandatario generó una tormenta política por la descertificación de Estados Unidos

Donald Trump castigó al presidente colombiano por no pasar el examen sobre la lucha contra las drogas.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 11:01 a. m.
Gustavo Petro, Federico Gutierrez, Iván Duque, Marco Rubio y Andrés Julián Rendón
Gustavo Petro, Federico Gutierrez, Iván Duque, Marco Rubio y Andrés Julián Rendón | Foto: SEMANA / AP / Presidencia

Una andanada de trinos publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en respuesta a la drástica medida que adoptó el Gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

El Gobierno nacional no pasó el examen de las autoridades de Estados Unidos, lo que motivó al Departamento de Estado estadounidense a confirmar esa sanción, que pone en evidencia que la estrategia que diseñó Gustavo Petro no tiene los frutos esperados.

Contexto: Senado dio primer paso para declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista y criminal. Se conoció la votación

La molestia de Petro se hizo evidente, ya que en la ola de trinos que publicó en las últimas horas, arremetió contra varios sectores políticos, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio dejó ver su postura contra Gustavo Petro, al que calificó como un mandatario errático.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia | Foto: SEMANA

“Colombia ha sido un gran socio históricamente. Desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio cuando se trata de enfrentar el tema de las drogas, los carteles de la droga”, dijo el alto funcionario y hombre de confianza de Trump.

Pero esa pulla, no pasó desapercibida por parte de Gustavo Petro, quien respondió de manera airada, por medio de su cuenta personal de X.

“Señala que no he sido un buen socio en la lucha, cuando arriesgué mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político. No calculé que el poder político en EE. UU. quedará en manos de amigos de los políticos aliados con el paramilitarismo”, expresó el jefe de Estado.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Agregó: “Yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpeen campesinos. No somos cipayos, ni súbditos. EE. UU. está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”.

Continúo publicando mensajes X; en uno de ellos, también la emprendió contra el expresidente Iván Duque.

Iván Duque, Gustavo Petro cultivos de coca
Iván Duque, Gustavo Petro cultivos de coca | Foto: SEMANA

“’La producción potencial en décadas’, ¿qué es eso? Pura carreta para evitar responsabilidades. Usted dejó crecer las áreas reales de cultivos de coca en más del 60 % en mi gobierno. Hemos logrado desacelerar el crecimiento de cultivos que se presenta desde el 2013”, anotó el jefe de Estado. Al mandatario no le gustó que Duque expusiera varios puntos, sobre errores que cometió y que se materializaron en la descertificación.

También lanzó un sablazo en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al alcalde de Cali, Alejandro Eder, quienes viajaron a Estados Unidos para reunirse con varias autoridades con el fin de reforzar la cooperación en esas regiones.

Finalmente, recibió una dosis de la molestia de Gustavo Petro, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El presidente lo acusó de no ayudar a su Gobierno a incautar cargamentos de cocaína.

“Deje de mentir, gobernador. El departamento más inundado de hoja de coca se llama Putumayo y se debe a que la cocaína ahora va por los ríos amazónicos hacia las ciudades del cono sur suramericano, Europa y África”, subrayó el presidente.

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia.

También afirmó: “Este cambio de geografía se debe a que el consumo de cocaína se frenó en EE. UU., porque los consumidores que crecen en los EE. UU. no demandan cocaína, sino fentalino. En cambio, los consumidores de cocaína crecen en Europa, y el cono sur”.

“Es mi gobierno el que más cocaína ha incautado cocaína, llegando a más de 1.000 toneladas este año. Fueron más de 800 toneladas el año pasado. Ningún gobierno anterior llegó a esta cantidad. El actual gobernador de Antioquia no ha ayudado a incautar ni una sola tonelada de cocaína”, concluyó el presidente Petro.

Contexto: “El 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos es de origen colombiano”: oficial de la DEA da detalles tras descertificación en lucha contra las drogas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hernán Torres sentencia sin pudor a las directivas de Millonarios: lanzó recado en vivo

2. Mhoni Vidente advirtió a país latino sobre suceso que impactará en septiembre; auguró hechos duros: “Se va a adelantar”

3. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 17 de septiembre; predicciones para los 12 signos

4. Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

5. Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroTrinosdescertificaciónEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.