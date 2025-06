Juvinao fue crítica. Y recordó desde la plenaria de la Cámara que quien le hablaba a los colombianos no es una uribista. Al contrario, reconoció que ella votó y le hizo campaña a Petro en el 2022.

“Lo advierto desde ya: Gustavo Petro no va detrás de la consulta popular, él sabe que el eventual decreto es ilegal y que la cortes y la registraduría no lo permitirán”, dijo.

El plan real - según Juviano- “es, así como ha atacado al Congreso, ir tras las cortes. Dirá que los poderes públicos no lo dejaron gobernar y entonces propondrá una constituyente con el argumento de que lo que hay que cambiar es todo el ‘sistema’. Y con todo esto solo busca una cosa: desestabilizar las elecciones de 2026″.

Y aclaró: “Esto no se los está diciendo una uribista: se los dice alguien que votó por Gustavo Petro y que desde adentro del Congreso ha visto paso a paso cómo se está implementando este plan. Si alguna vez me reí de quienes advertían que Petro terminaría actuando por fuera de la institucionalidad, hoy les digo que tenían razón y que quienes votamos por Petro no nos podemos permitir más ingenuidades".