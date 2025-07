Isagen apuesta por la energía solar con ambicioso proyecto en los Llanos Orientales

En medio de una situación apremiante en el sector de la energía, pues las curvas de demanda y de oferta se acercan y, de no entrar nuevos proyectos, podrían coincidir en los próximos años, uno de los jugadores más importantes de generación de energía avanza en su estrategia de consolidación, con una mirada de largo plazo.

Además, explica una situación técnica que podría abrir una oportunidad inédita en otro marco de negocios. Según Marulanda, casi la totalidad de la nueva capacidad que se viene adicionando en Colombia corresponde a plantas solares, lo que trae una limitación en momentos en que la demanda es más alta , entre las seis de la tarde y las nueve de la noche, pues esas plantas no entran al sistema.

Con una nueva realidad: cualquier proyecto hidrotérmico, inclusive eólico , que no esté en construcción se demora entre tres y cuatro años por lo menos, situación que provocará un descalce en las horas más críticas de la demanda hacia futuro. “Estamos viendo el tema de baterías como una gran oportunidad para llenar esa franja de demanda con los recursos que tenemos hoy, que son esas plantas solares. Estamos desarrollando (indica Marulanda) un primer piloto en los Llanos Orientales, que, si es exitoso, será como la bala de plata que nos va a ayudar a solucionar los temas de suministro en el país en el mediano plazo”.

El plan piloto se está desarrollando en una planta solar que se llama Llanos, de 40 megavatios, en Puerto Gaitán, Meta. Pero no solo abarcaría plantas solares, sino las llamadas filo de agua, es decir, las hidroeléctricas que generan con la caída del agua y no tienen embalses, como una manera también de guardar energía durante el día para poder suplir esa demanda en la hora pico.

El plan de Isagen se conoce en un momento crítico para el sector por un aumento de la demanda, mientras que la oferta no crece. Según Marulanda, en los últimos cinco años solo ha entrado el 20 por ciento de la oferta que se esperaba . “Eso quiere decir que solo uno de cada cinco proyectos que el mercado esperaba entró. Entonces, hay un rezago grande. Eso pone las cuentas del balance entre oferta y demanda en una situación muy precaria a futuro”.

Hay un decreto para comentarios sobre limitar las ventas de las plantas hidroeléctricas al 5 por ciento en bolsa y habilitar unos contratos flexibles. Pero para Marulanda surge un eje en la situación: “Creo que al final la problemática es que no estamos teniendo suficiente inversión ni suficiente oferta. La necesidad de expansión de la generación es inminente, tan rápido como 2026 y 2027, pues ya la oferta va a ser inferior a la demanda”.

Ante la subasta de energía que ha anunciado el Gobierno, Marulanda manifiesta: “La visión particular de Isagen es que nos gusta Colombia, esta es nuestra casa, creemos en el país y sus instituciones, vimos una oportunidad de mercado y seguimos invirtiendo y trabajando. Pero hacia adelante, para presentarnos en nuevas subastas de expansión, se requiere que esas condiciones sean atractivas y medianamente estables, porque no podemos estar pensando en un cambio regulatorio cada tres meses. Eso desanima y espanta las inversiones en el sector”.

No le gusta el término apagón, pues, dice, es “como si se estuviera metiendo susto y esa no es la idea”. Insiste en que Colombia necesita nueva oferta entrando a finales del próximo año y asegura que la discusión debe abarcar no solo cómo se atrae más inversión, sino también cómo se asegura que la ejecución de esos proyectos se lleve a cabo.