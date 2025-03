Distribuidoras de energía vs. Gobierno. Estas son las razones por las que están enfrentados

En ese momento, la deuda a las distribuidoras y comercializadoras representaba 2,8 billones de pesos en materia de subsidios para los estratos 1, 2 y 3 que no les ha pagado el Gobierno, 3,2 billones por la opción tarifaria –mecanismo con el que se redujeron los precios en pandemia, para pagarlos posteriormente–, 1 billón de deuda oficial y 400.000 millones de precios que deben recuperarse luego de un fuerte incremento en bolsa.

Las dificultades financieras de las distribuidoras de energía, podrían llevar a un apagón, pero no es la única amenaza

El primero, fue la decisión de un juez de embargar las cuentas del Gobierno por las deudas en el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 que tiene con EPM y sus filiales, lo que supera los 1,2 billones de pesos. “Un juez de la República nos da la razón en términos expresamente jurídicos. Esto abre la puerta para que no quiebren las empresas del sector energía en Colombia y así evitar el apagón”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en su cuenta de X. Agregó que con esta decisión se genera un hito alrededor de varias acciones legales contra el Gobierno nacional. “En este caso, en particular, la Justicia ha decidido frente a la demanda que interpusimos por la deuda que tiene con Centrales Eléctricas de Norte de Santander-EPM. También presentamos las demandas por deudas con Afinia y demás filiales de EPM. Asimismo demandamos el no pago de los aportes del Metro de la 80 de la vigencia 2024, como también demandamos el decreto de presupuesto donde se aplaza el pago de 2025”, agregó Gutiérrez.