Las dificultades financieras de las distribuidoras de energía, podrían llevar a un apagón, pero no es la única amenaza

Y explica que cada mes el pago de subsidios que se dirige a los usuarios más vulnerables asciende a cerca de 300.000 millones de pesos. “Si no llegan los recursos del Gobierno, el déficit llegaría a 2 billones a finales de 2025, lo que equivale al monto con el que se cubren subsidios por seis meses y medio”. Para él, es paradójico que son los sectores más vulnerables los afectados por no contar con esa partida y tendrían impacto en su factura. Advierte que un usuario de estrato 1, cuya factura es de 100.000 pesos, por cuenta del subsidio paga 40.000. “Si no hay recursos para seguir subsidiándolo, su pago ya no sería de 40.000 pesos, sino de 100.000, lo que representaría un incremento cercano al 150 por ciento. Y esa afectación se produce por no existir el subsidio”.