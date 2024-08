Nueva denuncia de presunta corrupción en el Gobierno Petro: ahora el turno es en el sector de Minas y Energía. Exfuncionaria prende el ‘ventilador’

En el sector de Minas y Energía, liderado por el ministro Andrés Camacho, se encienden las alarmas por una denuncia proveniente de una de las entidades más cuestionadas: el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse). Desde el inicio del Gobierno Petro, la cantidad de denuncias por posibles irregularidades y corrupción se han multiplicado, con varios reportes que señalan con nombre propio a funcionarios cercanos a Danny Fernando Ramírez, director de la entidad.

Los documentos denuncian contratación a dedo, persecución y acoso laboral. Uno de ellos dice que “se presionan a funcionarios y se les quita de las coordinaciones de trabajo por no acatar las órdenes de amañar contratos y realizar chanchullos”.

La exfuncionaria aseveró que va a poner en conocimiento “presuntos actos irregulares sobre los cuales me siento víctima de decisiones arbitrarias y que derivaron consecuencias sobre mi buen nombre”, refiriéndose a su retiro de la entidad. De esa forma, narró el proceso que llevó a que la sacaran de su cargo y que comenzó con una reunión en el Ministerio de Minas y Energía sobre el presupuesto del Instituto.

Los contratos, de acuerdo con Calderón, se iban a hacer en tres grupos, por un valor total de 63.375.082.979 pesos. El director cedió y convocó el comité de contratación al siguiente día, 6 de agosto de este año, pero nunca se efectuó, tal como narra la exfuncionaria en la denuncia. Ramírez Bastidas la llamó a su oficina ese mismo día diciéndole que definitivamente no se entendían y que Calderón “no trabajaba en equipo”. Ella le respondió que el comité de contratación era necesario para “mayor transparencia de los contratos que se iban a celebrar”.

“Le ratifiqué mis condiciones de trabajo, que habíamos discutido en repetidas ocasiones desde la entrevista que él me realizó previo a mi nombramiento, siendo siempre clara con que en cada una, de mi diligencia y oportunidad en mis actividades laborales, en la absoluta responsabilidad, con la trazabilidad de mis actuaciones y diferenciación de las responsabilidades de cada área, que lleven a la generación de expedientes documentales que permitan evidenciar la transparencia de los actos”, expresó, asegurando que nunca obtuvo respuesta a esto.

Por esa razón, la exfuncionaria aportó la trazabilidad de acciones en procesos de contratación, frente a los que emitió alertas tempranas por presuntas irregularidades en el Cauca, Albania, en La Guajira, Antioquia, Cesar, Magdalena, Casanare, Vaupés, Vichada y Valle del Cauca. “Como se puede observar, pese a ser la ordenadora del gasto y subdirectora del área responsable de la ejecución, no me permitieron analizar los posibles contratistas administrativos ni me dieron a conocer los criterios de selección objetiva de contratistas aplicados, toda vez que esta actividad estaba siendo desarrollada por las OAJ”, agregó.