Isagen pide a la Corte suspender el decreto de impuesto al sector energía de la emergencia económica

A la Corte Constitucional llegó una petición de la empresa privada de generación y comercialización de energía Isagen, para que suspenda de manera provisional el decreto que se expidió a partir de la emergencia económica, con el objeto de imponerle nuevos impuestos a ese sector.

El apoderado de la sociedad, Rafael Rincón, envió al magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Petro, un documento de 35 páginas con los argumentos para que suspenda temporalmente ese decreto que salió a partir de la declaratoria que expidió el presidente Gustavo Petro.

El magistrado Vladimir Fernández revisa la constitucional del decreto que estableció impuestos para el sector energía por la emergencia económica. Foto: guillermo torres-semana

Rincón explicó que desde hace unos días la Corte Constitucional suspendió provisionalmente la declaratoria de emergencia económica, por lo que “la consecuencia directa y necesaria”, según la solicitud de suspensión del decreto para impuestos al sector energía, también debe ser aplicada a ese acto administrativo identificado con la referencia 044.

Para Isagen, “el Decreto 0044 es flagrantemente inconstitucional y, de continuar vigente, generará efectos adversos que afectan sustancialmente los derechos de las empresas generadoras de energía, ocasionando perjuicios que comprometerán la responsabilidad del Estado colombiano”.

Así mismo, Rafael Rincón explicó en su petición que esa resolución expedida en el estado de emergencia económica es “abiertamente inconstitucional”, recordando que la Sala Plena de la Corte Constitucional la suspendió provisionalmente con voto mayoritario.

Para la empresa privada de generación de energía, la declaración de emergencia se expidió sin la firma de todos los ministros, en particular de la firma de la ministra de Ambiente que estaba en funciones. La firma de todos los ministros es un requisito formal de decretos legislativos.

Isagen también expuso que el decreto “no tiene relación alguna con los hechos que generaron la supuesta emergencia económica objeto del Decreto 1390 y por ende no supera juicios mínimos de constitucionalidad aplicables como los de conexidad y necesidad (Sección III)”.

Emergencia económica en Colombia: ¿por qué la suspensión del decreto del Gobierno Petro es clave para el debate electoral?

El decreto que estableció impuestos para el sector energía es el único que sigue vivo y esperando ponencia del magistrado Fernández para que la Sala Plena defina su futuro. En la actualidad, la Corte ordenó la suspensión provisional de la declaratoria de emergencia y el decreto que permitió crear medidas tributarias.

El magistrado Vladimir Fernández analiza y estudia los conceptos de expertos frente a este decreto para construir su ponencia, presentarla ante la Sala y definir en las próximas horas qué pasará con ese decreto de la emergencia económica que sigue vigente.