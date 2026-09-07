Hoy el dólar que inició la semana con una tasa representativa del mercado (TRM) de 3.126,08 pesos, opera bajo la modalidad de Next Day (día siguiente) por el día festivo en los Estados Unidos. Al estar cerrados los bancos y las bolsas en ese país, no hay el sistema habitual de compensación y liquidación en dólares.

Las transacciones que se realizan en el mercado cambiario colombiano durante ese día festivo no se liquidan de manera inmediata, sino que pactan la entrega y el pago de las divisas para el siguiente día hábil en que el sistema financiero estadounidense retome actividades.

Según la Bolsa de Valores de Colombia, el precio del dólar inició al alza en 3.140 pesos, casi 14 pesos por encima de la TRM del día. Como se mencionó, hoy opera bajo la modalidad de Next Day.

El comportamiento de la divisa está a la expectativa de distintos hechos. En el frente interno, la atención está centrada en los resultados de inflación que se conocerán este lunes 7 de septiembre a las 6 de la tarde, por parte del Dane, y por la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio a Colombia, prevista para mañana 8 de septiembre. Mientras tanto, el frente internacional está marcado por el festivo en Estados Unidos y las presiones del yen japonés frente al dólar.

De acuerdo con los analistas consultados por el Banco de la República en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, se anticipa un aumento de la inflación en agosto, en promedio, de 0,27% y contempla un incremento anual en los rubros de servicios y regulados.

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Un informe de Bancolombia anticipa que la inflación mensual de agosto sería de 0,35%, por lo que la variación anual se aceleraría en 16 puntos básicos hasta 6,19%. “De materializarse este resultado, la inflación anual retomaría la tendencia al alza y alcanzaría el nivel más alto desde julio de 2024”, dice el análisis.

Por su parte, Corficolombiana proyecta una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 0,32%, en agosto, lo que llevaría la inflación anual a 6,17%, “retomando así su senda ascendente y alcanzando su nivel más alto de los últimos dos años. El aumento estaría explicado principalmente por las presiones provenientes de los servicios y los precios regulados, seguidos por alimentos y bienes”, explica el informe.

De acuerdo con los analistas consultados por el Banco de la República en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, se anticipa un aumento de la inflación en agosto, en promedio, de 0,27%. Sin embargo, para algunos esta cifra puede ser mucho mayor. Foto: Adobe Stock

En el campo internacional, de acuerdo con el Diario Financiero de Chile, el dólar retrocede presionado por el yen, que se aprecia hasta alcanzar su mayor valor frente a la divisa estadounidense desde febrero pasado. “El yen cotiza bajo los 155 por dólar, y su avance supera al marcado tras la intervención cambiaria. Además, un reporte sugiere que Japón financió la intervención vendiendo principalmente bonos del Tesoro estadounidense, tras confirmarse una caída de 88.000 millones de dólares en sus posiciones de bonos extranjeros”, dice el análisis.

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Siguen también las tensiones por los eventos relacionados con Oriente Medio y el estrecho de Ormuz. Agrega el informe del medio austral que el crudo Brent amenazó con marcar los 100 dólares por barril hace unas horas, ante el deterioro del conflicto entre Estados Unidos e Irán, tras la intensificación de los ataques. Estados Unidos bombardeó tres tanqueros iraníes y Teherán respondió con ofensivas contra dos buques de la marina estadounidense. “Con el paso de las horas, el petróleo ha moderado su avance para llevar el barril de Brent bajo los 97 dólares y el WTI en torno a los 91 dólares. La persistencia del alza del precio del petróleo, ya con el diésel en precio récord en Estados Unidos y el gas a su mayor nivel en cuatro años en Europa y Asia, complica el escenario inflacionario”, dice el Diario Financiero.

El viernes pasado, la divisa en Colombia terminó la jornada a la baja, 15,7 pesos por debajo del cierre previo. Según un informe de Bancolombia, durante la sesión, el peso experimentó un comportamiento bajista, tal que el mínimo fue de 3.109 pesos y cerró en 3.127 pesos.

Al cierre del viernes anterior, el dólar en Colombia registró 1.730 transacciones, el número más bajo de las últimas 3 sesiones. Foto: Abbas - stock.adobe.com

De acuerdo con un análisis de Bancolombia, en el frente internacional, el Bureau of Labor Statistics publicó el informe de mercado laboral de Estados Unidos, en el cual se registró que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1% en agosto. Además, se crearon 162.000 puestos de trabajo, cifra superior a la expectativa del consenso de analistas, de 55.000.

“Estos resultados evidencian una dinámica sólida de creación de empleo que podría otorgarle a la Fed mayor margen para mantener una postura restrictiva de política monetaria”, dice el informe de esa entidad financiera.

En el ámbito local, agrega, el mercado operó con relativa calma ante la ausencia de datos económicos relevantes. En este contexto, el número de transacciones, 1.730, fue el más bajo de las últimas 3 sesiones.