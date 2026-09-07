La ‘Creator Economy’ gana terreno como alternativa laboral para jóvenes y mujeres

Las dificultades de acceso al empleo formal y el crecimiento de la conectividad están impulsando nuevas formas de generar ingresos en Colombia. Entre ellas, la llamada Creator Economy permite convertir conocimientos y habilidades en cursos, mentorías, contenidos, comunidades y otros productos digitales.

Antioqueños desarrollan plataforma para centralizar la gestión de comunidades digitales con miras a convertirse en unicornio de Medellín

Según el Dane, la tasa de desocupación de los jóvenes entre 15 y 28 años fue de 15,3 % entre marzo y mayo de 2026. Al mismo tiempo, el 82,3 % de las personas de cinco años o más utiliza internet, un escenario que facilita el desarrollo de actividades profesionales y negocios en entornos digitales.

Los datos de Hotmart muestran el crecimiento de este ecosistema. En 2025, la plataforma registró más de 250.000 productores activos en el mundo y más de 8,7 millones de compradores en América Latina. Colombia, además, se destaca como el principal país de origen de infoproductores de la región.

Dentro de esta transformación, las mujeres han adquirido un papel relevante. En los mercados de habla hispana representan el 47 % de los creadores activos de Hotmart y el 60 % de los compradores de productos digitales. Además, los negocios digitales liderados por mujeres en América Latina han crecido a un ritmo compuesto anual de 100 % desde 2018, frente al 87 % de la región en conjunto.

Más de 550.000 personas compraron productos educativos relacionados con Inteligencia Artificial en la plataforma, y el 47 % fueron mujeres. Foto: Getty Images

La inteligencia artificial es uno de los segmentos que refleja esta tendencia. Los cursos y productos digitales relacionados con esta tecnología generaron más de US$27,2 millones en ventas durante 2025. En los últimos 12 meses, más de 550.000 personas compraron productos educativos sobre IA en la plataforma y el 47 % fueron mujeres.

En Colombia, iniciativas como el Bootcamp “Mujeres, IA y Emprendimiento”, realizado en Bogotá, también muestran el interés por adquirir herramientas para aplicar esta tecnología en los negocios. El encuentro reunió a cerca de 80 emprendedoras y abordó temas como creación de contenidos, presencia digital, desarrollo de prompts, ética y ciberseguridad.

El nuevo botín de los hackers: secuestran cuentas de Claude para consumir saldo de inteligencia artificial

El crecimiento también está relacionado con nuevas modalidades de negocio. Según Hotmart, 98 % de las mujeres creadoras utiliza el modelo denominado “Perpetuo”, que mantiene los productos disponibles durante todo el año. Asimismo, el 41 % de los más de 107.000 usuarios que han realizado ventas como afiliados en América Latina son mujeres.

“Vivimos un momento en el que la tecnología deja de ser únicamente un medio para distribuir contenido y pasa a convertirse en la infraestructura que permite a más personas emprender. El verdadero valor está en transformar el conocimiento y las habilidades en oportunidades concretas de generación de ingresos, y ese es precisamente el ecosistema que buscamos construir para los creators”, concluyó Marisol Pérez-Chow, directora de Customer Success & Partnerships LATAM de Hotmart.