Haga cuentas: cuánto podría pagar de más o ahorrar en su recibo de luz con el nuevo esquema de energía

Ante la creciente posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran magnitud, que iría entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, afectando el suministro de agua y energía, el Gobierno decidió anticiparse con un programa de ahorro que ofrece “zanahoria y garrote” a los usuarios residenciales y empresariales, con el fin de que ahorren luz a las buenas o a las malas.

“Estamos ante un riesgo elevado de escasez de energía, que podría agravarse con la llegada de El Niño, pero cuyo origen responde a problemas que el sector arrastra desde hace varios años. Es como si usted tuviera una gripa muy dura y le viniera una neumonía”, señala Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree) y exministro de Minas y Energía.

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Precisa que el problema radica en que la demanda por electricidad crece más rápido que la oferta y, con menos lluvias a causa del fenómeno climático, es factible que ese desfase empeore. Así que, además de buscar soluciones para que aumente la oferta de energía, la apuesta del Gobierno consiste en buscar reducir la demanda.

Por eso diseñaron un programa de ahorro con una vigencia inicial de seis meses, cuya implementación comenzó el primero de septiembre. El esquema busca premiar a quienes reduzcan de manera significativa su demanda de energía y aplicar recargos a quienes la incrementen por encima de los niveles establecidos.

En la Creg aclaran que con este programa no cambia la tarifa de energía. Lo que se establece es un cobro adicional, temporal, para quienes consuman más de 10 % por encima de su meta individual. Foto: Getty Images

Aunque en el pasado ya se habían aplicado programas similares, esta vez hay dos diferencias importantes. La primera es que, para establecer el nivel de referencia de cada usuario, se tendrá en cuenta su comportamiento durante los últimos 12 meses, mientras que en esquemas anteriores se utilizó únicamente el mes previo. La segunda está en la financiación: los incentivos no saldrán del Presupuesto General de la Nación, sino de los recargos cobrados a quienes superen los límites establecidos. Esos recursos se distribuirán entre los usuarios que efectivamente reduzcan su demanda de energía.

“Es un programa fiscalmente neutro. Hoy el palo no está para cucharas. No hay mucho músculo fiscal para financiar un programa de estos. Así que aquí la idea es que los desjuiciados les pagan a los juiciosos”, precisa González.

Así va a funcionar

Cada usuario va a tener una meta de consumo sobre la cual se van a basar sus pagos: Si superan la meta de 10 % en adelante, deben pagar un recargo de 30 % por kilovatio adicional si son de estratos 1, 2 y 3; si están en estratos 4, 5 y 6, el recargo es del 50 % y los pequeños negocios (las grandes empresas no están incluidas en este programa) deben pagar un 70 % adicional.

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Los pagos que hagan los consumidores excesivos irán a una bolsa, cuyo dinero se repartirá al cierre del periodo entre los usuarios que hayan generado ahorros de más de 10 % por debajo de la meta. El beneficio aparecerá como un saldo a favor en la factura, pero no será inmediato, sino hasta la finalización del programa, pues dependerá de cuánto se recaude por sobreconsumo.

¿Cómo conocer la meta individual?

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el gremio de los generadores de energía eléctrica, explica que la meta de cada usuario se calculará con base en el promedio de su consumo de los últimos 12 meses, de modo que refleje patrones de uso habituales como el aire acondicionado, los vehículos eléctricos u otros equipos de alto consumo.

El nuevo cobro por consumo por encima de la meta individual se aplicará por seis meses. Foto: Getty Images

Septiembre funcionará como un mes de prueba y será en la factura de octubre cuando los usuarios conocerán su promedio de referencia y cómo se comportaron frente a ese nivel. Si el consumo se mantiene dentro de un rango de 10 % por encima o por debajo de la meta, no habrá cambios en el valor del kilovatio.

Un cálculo aproximado

Teniendo en cuenta que cada consumidor tiene características distintas, a manera de ejemplo se podría tomar el consumo de un hogar estrato 4 (que no recibe ni paga subsidios). Si su consumo promedio es de 200 kilovatios-hora al mes, con un costo de cada kilovatio de 1.000 pesos, su recibo le llega por 200.000 pesos.

Si sube su consumo a 240 kilovatios-hora, los primeros 220 se cobrarían a 1.000 pesos (pues hay un margen de 10 % para arriba y para abajo que no genera cambios en la tarifa), pero del kilovatio 221 a 240, cada uno valdría 1.500 pesos. Eso implica que, en vez de pagar 240.000 pesos, pagaría 248.500. “La penalidad se aplica únicamente sobre el consumo que supera el límite”, reitera.

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¿Hay excepciones?

El primer ciclo de facturación bajo este programa de ahorro, que es el de septiembre, es pedagógico. No habrá recargos si se supera el límite. Los cobros reales comenzarán en octubre. Vale la pena recordar que el servicio de luz se paga mes vencido.

En cambio, si durante ese primer ciclo el usuario ahorra lo suficiente, ese ahorro sí empieza a acumularse para calcular posteriormente el beneficio.

Este programa no aplicará para instituciones de salud, colegios, organismos de emergencia, instituciones de seguridad y orden público, establecimientos penitenciarios, algunos usuarios con medidores prepago o sin medición directa; y ciertos autogeneradores y comunidades energéticas. También puede solicitar exclusión una persona que necesite equipos eléctricos permanentes por razones médicas, con el soporte correspondiente.