Inflación de agosto 2026 fue de 6,24%: precios retoman tendencia al alza

Más alto de lo que esperaban los analistas. La inflación de Colombia en agosto se trepó de nuevo y se ubicó en 6,24 %, mientras que hace un año estaba en 5,10 %. La cifra registrada no se tenía desde julio de 2024, cuando los precios al consumidor eran de 6,86 %.

Así lo reveló el Dane, al presentar las estadísticas del octavo mes del año, durante el cual, de manera individual, los precios al consumidor tuvieron una variación de 0,39 %, cifra mucho más elevada si se compara con el 0,19 % que registraba en igual mes de 2025. En ese mes, el dato estuvo explicado por lo que le costó a los hogares colombianos divisiones como Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, según el informe.

¿Seguirá subiendo la inflación? Expectativa por el dato de agosto que publicará hoy el Dane

En el año corrido, hasta el octavo mes de 2026, la inflación va en 5,35 %, también por encima de lo que se veía en el mismo periodo del año anterior: 4,22 %.

Inflación en agosto de 2026, según estadísticas del Dane Foto: Dane / Documento

En lo que tiene que ver con el dato de los últimos 12 meses, hasta agosto, lo que puso el acelerador al indicador fueron las divisiones de Restaurantes y hoteles, que se impulsó de manera visible, en 9,36 %. Entre tanto, Salud tuvo una variación de 8,30 %, y Educación mostró un incremento en los precios de 7,45 %.

También por encima de la inflación nacional de los 12 meses estuvo Bebidas alcohólicas y tabaco, con 6,94 %; mientras que el segmento de Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar se impulsó en 6,67 %.

Por el contrario, por debajo del 6,24 % registrado como inflación para agosto en los últimos 12 meses están las ramas de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 6,10 %, cifra que, sin embargo, es alta, pues esta variable afecta mucho a la población de menores ingresos.

Ricardo Valencia Ramírez, director del Dane. Foto: Dane

En el acumulado de los 12 meses, hasta agosto, los Bienes y servicios diversos (6,05%); Información y comunicación mostró una variación de 5,97 %, y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo una inflación de 5,74 %.

Por el lado del Transporte, la cifra fue de 5,25 % y el componente con la inflación más baja en ese periodo fue Prendas de vestir y calzado, con 3,26 %).

Ciudades con la inflación más alta y más baja en agosto de 2026 Foto: Dane / Documento

Ciudades con mayor inflación

De manera aislada, en el mes de agosto, la ciudad con la mayor inflación fue Riohacha, capital de La Guajira, en donde el indicador se alzó hasta 0,71 %, casi el doble del registrado en el total nacional (0,39 %). En esa ciudad del Caribe fue la electricidad la que aportó 0,21 % de la cifra total.

En el extremo opuesto se ubicó Manizales, con la inflación más baja entre las ciudades medidas por el Dane: 0,20 %.

Entre tanto, Bogotá, la capital del país, mostró una variación en los precios al consumidor similar a la del total del país en el mes, con 0,34 %.

Para los 12 meses hasta el octavo mes del año, la ciudad con la inflación más alta fue Medellín, con 7,07 % y, en contraste, la de más bajo indicador fue Riohacha, con 4,37 %. Bogotá, por su parte, conservó la misma tendencia del mes, al ubicarse ligeramente por debajo del indicador: 6,08 %.

¿Qué decían los analistas?

Lejos del resultado para el mes de agosto se ubicaron los analistas del mercado que, en promedio, estimaban una cifra de 0,27 % (la registrada fue de 0,39 % en el mes). En el sondeo previo al destape del dato del Dane, hubo proyecciones bajistas, con un mínimo de 0,10 % y alcistas, con un máximo de 0,47 %.