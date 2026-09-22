Este martes 22 de septiembre, Colombia tendrá una jornada marcada por la nubosidad y las lluvias en amplios sectores.

El pronóstico también contempla temperaturas cercanas o superiores a los promedios de septiembre en varios departamentos.

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Estas son las regiones donde se esperan lluvias

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones tendrán presencia en amplios sectores de las regiones Pacífica, Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía.

Las lluvias podrían presentarse con mayor intensidad durante la tarde y la noche en diferentes zonas del territorio nacional.

En la región Caribe, se esperan lluvias moderadas y, localmente, fuertes durante la tarde y la noche en sectores de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y el sur de Córdoba.

En contraste, gran parte de La Guajira y el centro de Magdalena tendrían condiciones mayormente secas.

Para el Pacífico, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente durante la tarde y la noche, en zonas de Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el área marítima también podrían registrarse lluvias durante la mañana y la tarde.

En la región Andina, la mañana comenzaría con condiciones mayormente secas y nubosidad ligera o parcial.

Sin embargo, durante la tarde y las primeras horas de la noche aumentaría la nubosidad y podrían presentarse lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Cundinamarca y el norte de Tolima.

En el sur de Norte de Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, sur de Tolima y Huila se esperan, en cambio, condiciones mayormente secas, aunque con nubosidad variable.

Para la Orinoquía, el pronóstico contempla lluvias ligeras a moderadas en horas de la tarde y la noche en sectores del occidente de Casanare, Arauca y Meta, además del oriente de Vichada.

En el centro de la región predominaría el tiempo seco.

En la Amazonía, las lluvias más importantes se concentrarían en la tarde y la noche, especialmente en sectores de Caquetá y Putumayo, donde podrían ser moderadas a localmente fuertes.

En Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas predominaría el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas.

El pronóstico también señala condiciones favorables para registrar temperaturas máximas cercanas e incluso superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores de La Guajira, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Arauca, Casanare, Guainía, Vichada y Amazonas.

La combinación de temperatura y humedad atmosférica podría generar una sensación térmica elevada durante las horas de la tarde en buena parte de las regiones Caribe, Orinoquía y Pacífica, incluido su borde costero.

Esta condición también podría sentirse en sectores de la cuenca alta y media de los ríos Magdalena y Cauca.

Bogotá tendrá una jornada con nubosidad variable y posibilidad de lloviznas en sectores del sur de la ciudad. Foto: Getty Images

Así estará el clima en Bogotá

Para Bogotá, durante la mañana predominarán las condiciones secas, aunque habrá nubosidad variable.

La temperatura mínima estará alrededor de los 8 °C.

Durante la tarde podrían presentarse lloviznas dispersas en sectores del sur de la ciudad, principalmente en Usme y Sumapaz.

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En el resto de Bogotá prevalecería el tiempo seco, con una temperatura máxima cercana a los 21 °C.

Durante la noche se espera nuevamente tiempo seco en la mayor parte de la capital, acompañado de cielo parcialmente nublado.