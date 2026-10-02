Un hombre de 30 años denunció que, después de tomar un taxi en Bogotá durante la madrugada, se registraron compras por más de $17 millones en su tarjeta de crédito.

Entre los gastos que logró identificar hay alimentos, electrodomésticos y hasta rines para un vehículo.

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El viaje que terminó en una denuncia

El hombre contó que salió de un establecimiento nocturno en Chapinero alrededor de las 3:00 de la madrugada y tomó un taxi para regresar hacia el sur de Bogotá.

Según su denuncia, el recorrido se extendió durante cerca de tres horas.

El conductor lo llevó hasta Palermo Sur y, de acuerdo con el relato, terminó dejándolo aproximadamente dos cuadras antes de su vivienda.

Después del viaje, el pasajero revisó sus movimientos bancarios y encontró varias transacciones que no reconocía.

Al revisar las cámaras de algunos establecimientos donde se realizaron las compras, aseguró que identificó al conductor.

“Pues la sorpresa fue que el taxista que me había recogido era el mismo que estaba, pues, yendo de lugar en lugar a gastar, a gastarse la plata con mi cédula y, pues, con mi tarjeta”, relató el afectado a BLU Radio.

El afectado también denunció que, además de la tarjeta, habrían utilizado su documento de identidad para efectuar algunas de las compras.

Taxista hace millonario robo a pasajero en Bogotá. Imagen de referencia Foto: Redes sociales - A.P.I.

Hasta rines habrían comprado con la tarjeta

De acuerdo con la información publicada, los movimientos que el pasajero logró identificar superan los $17 millones.

Entre los consumos aparecen compras de carne y otros alimentos, electrodomésticos y rines para un vehículo, un detalle que llamó especialmente la atención en la denuncia.

El pasajero cuestionó además cómo habría sido posible utilizar su documento de identidad, pues aseguró que existen diferencias físicas y de edad entre él y la persona que aparece en las grabaciones.

El caso está bajo investigación y, por ahora, la responsabilidad del conductor señalado no ha sido establecida judicialmente.

¿Cómo verificar un taxi en Bogotá?

El caso también deja una recomendación para quienes utilizan este servicio, especialmente durante la madrugada.

Antes de iniciar el recorrido, los pasajeros pueden revisar la tarjeta de control, que debe estar visible detrás del asiento del copiloto y contiene información como la fotografía y el nombre del conductor, la placa, el número interno y la empresa a la que está vinculado.

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Además, desde agosto de 2026 comenzó la instalación de códigos QR en los taxis de Bogotá, que permiten a los usuarios consultar información oficial del vehículo y del conductor y acceder a canales para reportar novedades.

Para una eventual queja, el Distrito aconseja conservar información como la placa del taxi, la fecha y la hora del servicio, el origen y el destino del recorrido y, cuando sea posible, los datos de la empresa.