La nueva secretaria de Movilidad de Bogotá, María Ortiz, entregó su primer proyecto junto al alcalde Galán

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, oficializó la apertura de cuatro kilómetros de ciclorruta sobre el corredor de la avenida 68.

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La entrega de la infraestructura vial coincidió con el inicio de funciones de la nueva secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, quien asumió formalmente el liderazgo del sector. La habilitación de este tramo de ciclovía comprende el espacio ubicado entre la calle 13 y la calle 63, en el occidente de la ciudad.

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El mandatario local informó que la adecuación definitiva de esta ruta para bicicletas forma parte de los compromisos de obra orientados a consolidar los modos de transporte alternativos.

Galán detalló que la habilitación del espacio permitió la retirada de más de 2.000 maletines plásticos de señalización, lo que liberó un carril adicional para el tránsito automotor. La medida operativa busca agilizar el flujo de vehículos particulares y de transporte público en sentido sur-norte.

Gestión de la infraestructura y liberación de carriles mixtos

La administración distrital asignó la supervisión directa de los proyectos de movilidad al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y a la Secretaría de Movilidad.

La ciclovía de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

El alcalde Galán enfatizó que la instrucción prioritaria para la secretaria María Fernanda Ortiz y para el director del IDU, Orlando Molano, es realizar el seguimiento estricto a los cronogramas de obra civiles.

El propósito de las inspecciones técnicas constantes es mitigar las demoras en las construcciones viales que afectan la movilidad de los residentes.

Por su parte, la secretaria de Movilidad manifestó que el trabajo del sector se concentrará en una gestión coordinada para garantizar el avance de las macroobras de infraestructura.

Ortiz expuso que, de forma paralela a las obras de gran magnitud, el Distrito entregará mejoras progresivas que incrementen la velocidad de circulación y la seguridad de los diferentes actores viales. La funcionaria asumió el compromiso institucional de trabajar en la optimización de los tiempos de desplazamiento.

Balance de espacio público y zonas verdes

Habilitamos 4 kilómetros de ciclorruta en la Avenida 68 con la nueva secretaria de Movilidad, @Maferoc.



La 68 es una deuda histórica con Bogotá y la estamos saldando. María Fernanda, junto a @OrlandoMolanoP, tienen la tarea de seguir avanzando en ese propósito, al tiempo que le… pic.twitter.com/xcKk6oQMJv — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 3, 2026

Los reportes técnicos del grupo de obra adscrito al corredor vial de la Avenida 68 arrojan balances complementarios en materia de urbanismo para la zona intervenida.

Las autoridades confirmaron la adecuación de cerca de 35.000 metros cuadrados de espacio público peatonal y más de 10.000 metros cuadrados de coberturas vegetales. Al cierre del acto de entrega, la secretaria Ortiz realizó el juramento oficial ante el alcalde capitalino para iniciar sus labores de control de la movilidad urbana.