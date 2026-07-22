¿Vuelve la ‘hora Gaviria’ para hacerle frente al fenómeno de El Niño? Se lo propusieron a Abelardo De La Espriella y así lo tomó

Sin duda, el fenómeno de El Niño será uno de los primeros desafíos que tendrá que afrontar el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien asumirá el mandato el 7 de agosto.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lanzó en días pasados una preocupante alerta sobre la fuerte sequía que se avecina en el país.

“Existe una probabilidad del 63 % de que el fenómeno alcance una intensidad ‘muy fuerte’ durante el periodo noviembre 2026-enero 2027, lo que lo ubicaría potencialmente entre los eventos El Niño de mayor magnitud observados desde 1950″, indicó el Ideam.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó en El Debate de SEMANA que le pidió a De La Espriella implementar en todo el país la ‘hora Gaviria’, la cual consiste en adelantar los relojes una hora para aprovechar más la luz del día y así reducir el consumo eléctrico en las noches.

Esto con el objetivo de mitigar el riesgo de un apagón en Colombia por la fuerte sequía que traería El Niño.

“Es que eso solo [la ‘hora Gaviria’] permite ahorrar entre 2 % y 3 % de consumo de energía, sobre todo en las horas pico, que es donde más se consume energía, (...) entre las seis y nueve de la noche. Eso es una decisión administrativa. Como también obligar a que la Anla le permita a Hidroituango duplicar su capacidad de embalse que hoy tiene sin poderse llenar, aun cuando ya está escaseando el régimen de lluvias”, aseveró Rendón en El Debate.

Sobre lo que dijo De La Espriella ante la propuesta de volver a la ‘hora Gaviria’, el gobernador de Antioquia manifestó: “Yo al presidente lo veo muy dispuesto a tomar las decisiones a que haya lugar, a fin de evitarles malos tiempos a los colombianos. Él tomaba nota de todas estas inquietudes. Allí estaba la ministra designada de Minas y Energía [María Noemí Arboleda]”.

En El Debate, Rendón también contó que la propuesta fue compartida con el vicepresidente del próximo Gobierno, José Manuel Restrepo.

“Yo creo que si ellos, una vez lleguen al Gobierno, convocan a la mesa antiapagón, no solamente esta, sino tal vez muchas otras ideas podrían implementarse, porque estamos realmente cerca de tener que apagar el país. Y vuelvo y repito. Todo lo que esté a nuestro alcance para hacer y evitar llegar a un escenario como ese, hay que hacerlo”, agregó.

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En cuanto al tiempo que debería permanecer dicha ‘hora Gaviria’, en caso de ser aceptada por el Gobierno De La Espriella, Rendón dejó claro que esto dependería del tiempo que dure la sequía.

“Por el tiempo que dure la temporada de sequía, es decir, no sabemos con precisión cuánto pueda ser, pero hay que ahorrar energía, hay que hacer todo lo que se pueda hacer para mitigar la demanda de energía, no solo del lado de los consumidores, sino también, por supuesto, del lado de la oferta”, señaló el gobernador de Antioquia.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, asevera que urge tomar medidas por la posible sequía ante la llegada de El Niño. Foto: Alejandro Acosta

Por último, Rendón insistió en que el país está próximo a enfrentar una situación crítica por El Niño y que lo primero que se debe hacer es aceptarlo.

“Estamos realmente en una situación crítica y es muy importante reconocerlo así, para poder actuar en consecuencia. Lo primero que uno tiene que hacer para encarar un problema es reconocer que existe. Este Gobierno no lo ha querido reconocer [el de Petro]. Esto es un tema, como muchos otros males, que estamos padeciendo en Colombia, autoinfligido por el mismo Gobierno que, por fortuna, termina ya su periodo. Pero eso es lo que va a heredar el presidente Abelardo y le va a tocar tomar decisiones en esa materia”, aseveró en El Debate.