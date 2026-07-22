Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia: “Gustavo Petro es un mal perdedor”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a este miércoles, 22 de julio, a la insistencia del presidente Gustavo Petro en un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial que fue ganada por el mandatario electo, Abelardo De La Espriella.

Rendón calificó a Petro de “mal perdedor”. “Ese ánimo opositor que ellos tienen, siempre que lo hagan en el marco de la ley y las instituciones, hay que respetarlo. De lo contrario, hay que enfrentarlo”, expresó en entrevista con El Debate de SEMANA.

El gobernador también destacó la diferencia de más un millón de votos que obtuvo De La Espriella en Antioquia sobre Iván Cepeda y que fue clave para su triunfo electoral.

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“Aquí no pega el comunismo, ni ninguna de sus derivaciones. La gente aquí trabaja mucho, le gusta valerse por cuenta propia como fruto de esfuerzo, de su dedicación, de su compromiso. Aquí fue una votación abultada de más de un millón de votos de diferencia que le significó al presidente Abelardo tener la posibilidad de ser el mandatario de los colombianos. Y la gente está muy contenta porque lo peor está por terminar”, sostuvo.

Adicionalmente, el mandatario departamental habló sobre las personas designadas por el presidente electo para ser sus ministros a partir del próximo 7 de agosto.

“Me alegro mucho por quienes tienen una maravillosa oportunidad de servirles a los colombianos. Creo que harán un mejor trabajo, si lo hacen de mano de las regiones. La descentralización, la autonomía regional más que ser un capricho es algo que reivindica lo que pasa en los distintos rincones del país. El país no genera sus riquezas en el centro, las generan todos los rincones de Colombia. La mejor forma de combatir la corrupción es visibilizando los procesos. Yo les avizoro muchos éxitos, espero que les vaya bien”, sostuvo Rendón, quien destacó especialmente los nombramientos de funcionarios antioqueños.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia Foto: Alejandro Acosta

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, se pronunció por el supuesto “petrouribismo”

“Me gustan mucho las mujeres antioqueñas que han sido nombradas en las distintas carteras. Paola Holguín, en Cultura; Juliana Gutiérrez, en Deporte; María Noemí, en Minas y Energía. Tienen una responsabilidad muy grande. También Carlos Ríos, que fue compañero nuestro, que va a estar en la Secretaría General de la Presidencia. Ellos saben que estamos a sus órdenes”, subrayó.