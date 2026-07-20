Gobernador de Antioquia propone, desde el Túnel del Toyo, adelantar una hora el reloj para evitar un apagón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le hizo este lunes, 20 de julio, desde el Túnel del Toyo, cinco propuestas al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para realizar durante sus primeros días de gobierno.

“Antioquia tiene presidente con el Tigre”: Abelardo De La Espriella al gobernador Andrés Julián Rendón

El mandatario regional le pidió al presidente electo implementar el Plan Cazador para golpear las estructuras criminales que más afectan a la región: las disidencias de alias Calarcá, el Clan del Golfo y la banda El Mesa.

Además, solicitó adelantar las inversiones necesarias para reactivar el Ferrocarril de Antioquia e impulsar una ley de concesiones que permita, entre otros objetivos, destrabar la finalización de las obras de Pacífico 1, una vía cuya construcción, entre los municipios de Caldas, Amagá y Fredonia, en el suroeste antioqueño, acumula retrasos desde hace una década.

Una de las propuestas que más llamó la atención de los asistentes a la conmemoración del 20 de julio en el Túnel del Toyo, en Cañasgordas, fue la creación de una “Mesa antiapagón”, con el propósito de enfrentar una eventual crisis energética.

“Antioquia es también corazón energético de Colombia; concentra una riqueza hídrica excepcional y la convierte en un activo estratégico para el país. Con Hidroituango aportando hoy cerca del 12 % de la energía que consume Colombia, Antioquia espanta el apagón, pero no por mucho tiempo”, dijo el gobernador.

El mandatario regional recordó que esta iniciativa busca que, bajo el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, “se sienten todos los actores del sector energético para unir esfuerzos, mejorar la oferta energética y racionalizar la demanda”.

“Proponemos no solo embalsar más agua, algo que debe aprobar con celeridad la Anla. También, el encendido inmediato de más plantas térmicas para reducir presión actual sobre generadoras hídricas”, señaló el gobernador.

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“Igualmente, es preciso adelantar los relojes en una hora para aprovechar la luz natural durante las horas pico de demanda de energía, entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.”, explicó.

Entre las propuestas de Andrés Julián Rendón también figuró la creación de un sistema de cuidado para las mujeres. El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Susana Ochoa, y dos de sus hijos.

Por último, habló de la necesidad de otorgar mayor autonomía a las regiones. Frente a esta propuesta, el presidente electo recordó que no despachará desde Bogotá, sino desde las regiones.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, participo dela conmemoración del 20 de julio en Medellín junto con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde Federico Gutiérrez. Foto: Gobernación de Antioquia

“No se les olvide que yo soy un hombre de pueblo, como ustedes. Ustedes saben del amor que tengo por estas tierras, porque los antioqueños somos tan verracos que nacemos donde nos da la gana”, dijo.