La acelerada salida de los embajadores del Gobierno Petro

Es habitual que todos los embajadores presenten sus cartas de renuncia antes de que finalice un periodo de gobierno. Incluso, la norma establece que los jefes titulares de las misiones diplomáticas deben notificar la dimisión a sus cargos por escrito cada vez que finaliza el periodo constitucional de un jefe de Estado.

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Sin embargo, la administración de Gustavo Petro se apresuró a tomar esa decisión. Embajadores le confirmaron a SEMANA que a sus bandejas de correo electrónico llegó un mensaje directo desde la Cancillería en el que les notifican que tendrán que presentar su renuncia “a más tardar el 23 de julio del presente año”.

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Ya varios embajadores han remitido sus cartas de renuncia. No obstante, quienes no habían notificado su salida de los cargos tienen pocas horas para hacerlo y cumplir con la directriz del Ministerio de Relaciones Exteriores.