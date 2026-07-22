Confidenciales

La acelerada salida de los embajadores del Gobierno Petro

La Cancillería les pidió a los jefes de las misiones diplomáticas presentar sus cartas de renuncia antes del 23 de julio.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
22 de julio de 2026 a las 10:32 a. m.
Los embajadores deben presentar sus cartas de renuncia antes del jueves 23 de julio.
Los embajadores deben presentar sus cartas de renuncia antes del jueves 23 de julio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Es habitual que todos los embajadores presenten sus cartas de renuncia antes de que finalice un periodo de gobierno. Incluso, la norma establece que los jefes titulares de las misiones diplomáticas deben notificar la dimisión a sus cargos por escrito cada vez que finaliza el periodo constitucional de un jefe de Estado.

Expresidente Iván Duque
Leticia recibe la Cumbre de Concordia Amazonas Initiative en alianza con la fundación del expresidente Iván Duque

Sin embargo, la administración de Gustavo Petro se apresuró a tomar esa decisión. Embajadores le confirmaron a SEMANA que a sus bandejas de correo electrónico llegó un mensaje directo desde la Cancillería en el que les notifican que tendrán que presentar su renuncia “a más tardar el 23 de julio del presente año”.

Abelardo De La Espriella, presidente electo.
Empalmes regionales: Abelardo De La Espriella les pide a mandatarios locales proyectos que estén en fase 3

Ya varios embajadores han remitido sus cartas de renuncia. No obstante, quienes no habían notificado su salida de los cargos tienen pocas horas para hacerlo y cumplir con la directriz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

VER MÁS

Cancillería