Masivo recibimiento a José Manuel Restrepo en Unicentro, en Bogotá: “Colombia despertó y vamos a ganar”

El candidato a la vicepresidencia de Colombia, José Manuel Restrepo, estuvo en la tarde de este viernes, 5 de junio, en el centro comercial Unicentro, al norte de la capital del país. En un video publicado a través de su cuenta de X, la fórmula de Abelardo de la Espriella retrató el masivo recibimiento que obtuvo en ese sector de la ciudad.

“Impresionante el fervor en Bogotá. Llegué a Unicentro y no pude pasar de la mitad del primer piso. Colombia despertó y vamos a ganar el 21 de junio. ¡Brutal esta #tigremanía!”, escribió en su publicación.

En desarrollo…