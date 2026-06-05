CONFIDENCIALES

Masivo recibimiento a José Manuel Restrepo en Unicentro, en Bogotá: “Colombia despertó y vamos a ganar”

La fórmula vicepresidencia de Abelardo de la Espriella estuvo en el reconocido centro comercial del norte de la capital compartiendo con la ciudadanía.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
5 de junio de 2026 a las 4:06 p. m.
Simpatizantes se concentran en una multitud para escuchar uno de los últimos discursos de la campaña de Abelardo de la Espriella.
Simpatizantes se concentran en una multitud para escuchar uno de los últimos discursos de la campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Screenshot YouTube

El candidato a la vicepresidencia de Colombia, José Manuel Restrepo, estuvo en la tarde de este viernes, 5 de junio, en el centro comercial Unicentro, al norte de la capital del país. En un video publicado a través de su cuenta de X, la fórmula de Abelardo de la Espriella retrató el masivo recibimiento que obtuvo en ese sector de la ciudad.

“Impresionante el fervor en Bogotá. Llegué a Unicentro y no pude pasar de la mitad del primer piso. Colombia despertó y vamos a ganar el 21 de junio. ¡Brutal esta #tigremanía!”, escribió en su publicación.

En desarrollo…