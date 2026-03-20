Pese a que fue imputado por la Fiscalía, Petro volvió a defender al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa: “Testigos estafadores”

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar una férrea defensa este viernes, 20 de marzo, del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pese a que la Fiscalía le imputó cargos por el delito de “tráfico de influencias”, por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento.

A través de su cuenta de X, el mandatario acusó a “grupos empresariales uribistas” de estar detrás de enlodar a Roa, con el objetivo de quedarse con el control del petróleo.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos por irregularidades en la compra de lujoso apartamento

“Usando testigos estafadores los medios de comunicación colombianos lanzaron una ofensiva para sacar de su cargo a Roa y lo habían logrado, con magistrados, sacando de su cargo a Carrillo, presidente de ISA”, expresó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “Se trata de una acción de grupos empresariales uribistas para tomar el control del petróleo y la energía eléctrica, pensando que van a ganar. Ensillan caballo sin tenerlo. Al manejo uribista del grupo de Ecopetrol solo lo puedo denominar derroche y corrupción”.

“A la fiscal general se le entregaron las transacciones financieras de los altos ejecutivos de Ecopetrol. Se perdieron mil millones de dólares bajo Bayón en inversiones desastrosas como en Perú y el golfo de México y la búsqueda de gas en la cordillera oriental. Ni mencioné lo sucedido con Reficar y la estúpida idea de meter a ISA en concesiones viales ajenas a su negocio”, subrayó.

Sumado a ello, el jefe de Estado aprovechó ese espacio para lanzar una serie de pullas: “Ahora, intentan sabotear el primer mega data center de inteligencia artificial de Colombia en manos de Internexa, que es un proyecto estratégico. La idea de mostrar a Ecopetrol como un caos ha fracasado”.

Se conocen más detalles de la investigación contra Gustavo Petro; habría sido declarado como “objetivo prioritario” de la DEA

“Mientras atacaban las acciones de Ecopetrol, éstas se dispararon. El crecimiento de valor de Ecopetrol por el alza del precio internacional del petróleo y el mantenimiento de la producción en Colombia da la oportunidad para que Ecopetrol baje deuda e invierta mucho más en energías limpias a nivel nacional e internacional”, puntualizó el presidente Petro.