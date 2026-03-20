Pese a que fue imputado por la Fiscalía, Petro volvió a defender al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa: “Testigos estafadores”

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar una férrea defensa este viernes, 20 de marzo, del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pese a que la Fiscalía le imputó cargos por el delito de “tráfico de influencias”, por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento.
A través de su cuenta de X, el mandatario acusó a “grupos empresariales uribistas” de estar detrás de enlodar a Roa, con el objetivo de quedarse con el control del petróleo.
“Usando testigos estafadores los medios de comunicación colombianos lanzaron una ofensiva para sacar de su cargo a Roa y lo habían logrado, con magistrados, sacando de su cargo a Carrillo, presidente de ISA”, expresó Petro.
Y avanzó en el mensaje: “Se trata de una acción de grupos empresariales uribistas para tomar el control del petróleo y la energía eléctrica, pensando que van a ganar. Ensillan caballo sin tenerlo. Al manejo uribista del grupo de Ecopetrol solo lo puedo denominar derroche y corrupción”.
“A la fiscal general se le entregaron las transacciones financieras de los altos ejecutivos de Ecopetrol. Se perdieron mil millones de dólares bajo Bayón en inversiones desastrosas como en Perú y el golfo de México y la búsqueda de gas en la cordillera oriental. Ni mencioné lo sucedido con Reficar y la estúpida idea de meter a ISA en concesiones viales ajenas a su negocio”, subrayó.
Usando testigos estafadores los medios de comunicación colombianos lanzaron una ofensiva para sacar de su cargo a Roa y lo habían logrado,con magistrados, sacando de su cargo a Carrillo presidente de ISA.— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026
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Sumado a ello, el jefe de Estado aprovechó ese espacio para lanzar una serie de pullas: “Ahora, intentan sabotear el primer mega data center de inteligencia artificial de Colombia en manos de Internexa, que es un proyecto estratégico. La idea de mostrar a Ecopetrol como un caos ha fracasado”.
“Mientras atacaban las acciones de Ecopetrol, éstas se dispararon. El crecimiento de valor de Ecopetrol por el alza del precio internacional del petróleo y el mantenimiento de la producción en Colombia da la oportunidad para que Ecopetrol baje deuda e invierta mucho más en energías limpias a nivel nacional e internacional”, puntualizó el presidente Petro.