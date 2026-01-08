Álvaro Uribe asegura que el presidente Petro engaña al país: “Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro “engaña al país” y puso en el centro del debate la gestión de la política antidrogas, la minería ilegal y la protección ambiental. Según Uribe, la disminución de decomisos y el aumento de cultivos ilícitos evidencias un retroceso en la lucha contra las drogas y en la protección de la selva.

“Hombre, no se puede engañar al país todos los días”, dijo Uribe, al criticar las cifras presentadas por el Gobierno sobre incautaciones de droga. El expresidente citó datos históricos de la ONU sobre decomisos: en 2010 se incautó el 57% de la producción; en 2018, el 36,9%; en 2022, el 37,9%; y en 2023, bajo Petro, apenas el 28%.

Álvaro Uribe aseguró que el Gobierno había presionado a organismos internacionales para que no se informe al país sobre la situación de los últimos años. “Es un tema que preocupa porque uno oye que en Estados Unidos hay más de 300.000 hectáreas de droga, pero llevamos varios años sin que se presente el reporte de Estados Unidos”, señaló.

El expresidente también llamó la atención sobre la economía ilegal que mueve la droga y la minería ilegal en Colombia. “Algunas personas estiman que entre droga y minería ilegal puede haber 200.000, 250.000 personas vinculadas directamente a estas actividades”, dijo, advirtiendo la dificultad de sustituir estas economías de manera legal y sostenible.

También añadió que, mientras no se controle este fenómeno, el número de personas vinculadas a estas actividades podría seguir creciendo. “Si es difícil resolver un problema donde hay 200.000, ¿qué tal si seguimos creciendo?”, afirmó, en referencia al riesgo de que la cifra llegue a medio millón de colombianos involucrados.

En materia ambiental, el expresidente criticó la destrucción de selvas en zonas como el Guaviare, Chocó y la Amazonia. “Uno vuela la selva chocoana y los daños que han hecho son enormes”, dijo, al tiempo que destacó la labor de programas como el de la familia guardabosques y la senadora Paloma, quienes, según él, han intentado proteger los ecosistemas y promover alternativas productivas.

“Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo”, reiteró Uribe, al referirse a la deforestación y la pérdida de selva virgen, que según sus datos ha disminuido del 52% al 49% del territorio colombiano. Señaló además la dificultad de explicar en foros internacionales por qué se deben financiar incentivos a las comunidades que cuidan la selva.

El expresidente también cuestionó el supuesto abandono de la sustitución productiva. Según él, los cultivos de coca y la minería ilegal ofrecen mayores ingresos que alternativas como café, palma africana o turismo local. “No, la comunidad es que la coca da más, que el café especial, que la palma africana, es que no tenemos, sino uno que otro pedacito de palma africana en el Pacífico”, dijo, señalando los desafíos económicos de los territorios rurales.

Uribe concluyó enfatizando la necesidad de información transparente y de un debate serio sobre cifras de decomisos, producción de coca y protección ambiental.