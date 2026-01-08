Política

Álvaro Uribe asegura que el presidente Petro engaña al país: “Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo”

Uribe dio datos con los que aseguraba que el Gobierno Petro iba muy mal.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

9 de enero de 2026, 3:49 a. m.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país. Foto: Colprensa/Presidencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro “engaña al país” y puso en el centro del debate la gestión de la política antidrogas, la minería ilegal y la protección ambiental. Según Uribe, la disminución de decomisos y el aumento de cultivos ilícitos evidencias un retroceso en la lucha contra las drogas y en la protección de la selva.

“Hombre, no se puede engañar al país todos los días”, dijo Uribe, al criticar las cifras presentadas por el Gobierno sobre incautaciones de droga. El expresidente citó datos históricos de la ONU sobre decomisos: en 2010 se incautó el 57% de la producción; en 2018, el 36,9%; en 2022, el 37,9%; y en 2023, bajo Petro, apenas el 28%.

Álvaro Uribe aseguró que el Gobierno había presionado a organismos internacionales para que no se informe al país sobre la situación de los últimos años. “Es un tema que preocupa porque uno oye que en Estados Unidos hay más de 300.000 hectáreas de droga, pero llevamos varios años sin que se presente el reporte de Estados Unidos”, señaló.

El duro mensaje del expresidente Uribe a Petro: lo acusa de montar un “teatro político” y desviar la atención de la crisis del país

El expresidente también llamó la atención sobre la economía ilegal que mueve la droga y la minería ilegal en Colombia. “Algunas personas estiman que entre droga y minería ilegal puede haber 200.000, 250.000 personas vinculadas directamente a estas actividades”, dijo, advirtiendo la dificultad de sustituir estas economías de manera legal y sostenible.

Política

Exigen a Armando Benedetti retractarse tras haber relacionado a las Altas Cortes con los “narcos”; el ministro respondió

Nación

Petro sin visa: las opciones que tiene el presidente para viajar a Estados Unidos tras la invitación de Donald Trump

Política

Gustavo Petro buscó que la oposición venezolana llegara al gabinete de Nicolás Maduro

Política

Armando Benedetti anticipa cuándo llegará a Bogotá Delcy Rodríguez, la sustituta en Venezuela de Nicolás Maduro

Política

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Colombia. Esto es lo que se sabe

Política

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

Política

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Política

Álvaro Uribe acusa al Gobierno Petro de “quebrar el país” y de agravar la crisis en salud, seguridad y educación

Nación

Presidente Petro aseguró que la magistrada que envió a la cárcel a sus exministros fue quien liberó a Uribe, pero se le olvidó un dato importante 

Confidenciales

Centro Democrático y MIRA inscriben primera lista de candidatos para la Cámara por Bolívar con apoyo del expresidente Álvaro Uribe

También añadió que, mientras no se controle este fenómeno, el número de personas vinculadas a estas actividades podría seguir creciendo. “Si es difícil resolver un problema donde hay 200.000, ¿qué tal si seguimos creciendo?”, afirmó, en referencia al riesgo de que la cifra llegue a medio millón de colombianos involucrados.

En materia ambiental, el expresidente criticó la destrucción de selvas en zonas como el Guaviare, Chocó y la Amazonia. “Uno vuela la selva chocoana y los daños que han hecho son enormes”, dijo, al tiempo que destacó la labor de programas como el de la familia guardabosques y la senadora Paloma, quienes, según él, han intentado proteger los ecosistemas y promover alternativas productivas.

“Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo”, reiteró Uribe, al referirse a la deforestación y la pérdida de selva virgen, que según sus datos ha disminuido del 52% al 49% del territorio colombiano. Señaló además la dificultad de explicar en foros internacionales por qué se deben financiar incentivos a las comunidades que cuidan la selva.

“Mucho HP”: el señalamiento del presidente Petro contra Álvaro Uribe en medio de las tensiones con Estados Unidos

El expresidente también cuestionó el supuesto abandono de la sustitución productiva. Según él, los cultivos de coca y la minería ilegal ofrecen mayores ingresos que alternativas como café, palma africana o turismo local. “No, la comunidad es que la coca da más, que el café especial, que la palma africana, es que no tenemos, sino uno que otro pedacito de palma africana en el Pacífico”, dijo, señalando los desafíos económicos de los territorios rurales.

Uribe concluyó enfatizando la necesidad de información transparente y de un debate serio sobre cifras de decomisos, producción de coca y protección ambiental.

Más de Política

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Álvaro Uribe asegura que el presidente Petro engaña al país: “Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo”

Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior.

Exigen a Armando Benedetti retractarse tras haber relacionado a las Altas Cortes con los “narcos”; el ministro respondió

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Petro sin visa: las opciones que tiene el presidente para viajar a Estados Unidos tras la invitación de Donald Trump

Presidente Gustavo Petro, Nicolás Maduro

Gustavo Petro buscó que la oposición venezolana llegara al gabinete de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reacciona luego de prestar juramento como presidenta interina de Venezuela durante la sesión inaugural del Periodo Constitucional Legislativo 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela (Foto de Jesús Vargas/Getty Images)

Armando Benedetti anticipa cuándo llegará a Bogotá Delcy Rodríguez, la sustituta en Venezuela de Nicolás Maduro

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Colombia. Esto es lo que se sabe

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Carlos Carrillo denunció por acoso laboral a la directora del Dapre

Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por acoso laboral

David Luna entregó 1.300.000 firmas para inscribir oficialmente su candidatura presidencial.

David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

Noticias Destacadas