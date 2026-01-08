El duro mensaje del expresidente Uribe a Petro: lo acusa de montar un “teatro político” y desviar la atención de la crisis del país

En medio de la tensión política que atraviesa Colombia por cuenta de la inestabilidad de Venezuela y de la fracturada relación con EE.UU., el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un trino en el que responde a los señalamientos que el presidente Gustavo Petro hizo en la plaza de Bolívar durante su discurso y critica duramente varios aspectos de su gestión.
El Teatro:— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 8, 2026
Petro se vuelve mansurrón con el Pte Trump;
Regresa al Petro original para insultarme;
No habla de su familia sino de la mía;
Aumenta la deuda para quebrar el fisco;
Pretende tapar la corrupción, la destrucción de la salud, el creciente narco terrorismo,…
Uribe describe la actual escena política como un “teatro” y acusa a Petro de regresar a un discurso agresivo, insultante y orientado a confrontarlo personalmente, incluso afirmando que el mandatario “no habla de su familia sino de la mía” y que “aumenta la deuda para quebrar el fisco”.
Otro de los puntos del trino fue el señalamiento del incremento de la corrupción, la debilidad del sistema de salud y el crecimiento del narcoterrorismo bajo el gobierno actual.
En su mensaje, Uribe además arremete contra el senador y candidato de la izquierda Iván Cepeda, cuestionando su postura sobre Colombia y su relación con el terrorismo.
La publicación se produce poco después de un discurso de Petro en la Plaza de Bolívar, en el que el presidente arremetió contra Uribe señalando como responsable de tensiones diplomáticas y de enfrentar al país con Estados Unidos en el contexto de una crisis internacional con el mandatario norteamericano Donald Trump.
“Decía el expresidente Uribe ayer u hoy que hay que separar Nación y Petro; los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, mucho HP, ¿no sabe la historia de Colombia? HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue”, mencionó Petro.
Ese discurso fue calificado por el partido Centro Democrático como un “lenguaje agresivo y estigmatizante” que profundiza la polarización política y podría generar efectos adversos en el debate público.