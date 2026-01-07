Centro Democrático sale en defensa de Álvaro Uribe Vélez tras fuerte discurso de Petro: “Ese lenguaje agresivo y estigmatizante”

Desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, quien convocó a marchas en todo el país, hizo un fuerte pronunciamiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Mucho hp”: el señalamiento del presidente Petro contra Álvaro Uribe en medio de las tensiones con Estados Unidos

“Decía el expresidente Uribe ayer u hoy que hay que separar Nación y Petro; los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, mucho HP, ¿no sabe la historia de Colombia? HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue”, mencionó Petro en medio de su discurso sobre las tensiones que ha vivido en las últimas horas el Gobierno colombiano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hablamos de otros temas en los que todavía no hay acuerdos, ese es nuestro objetivo: que la paz de Venezuela es la paz de Colombia, y viceversa. Y hay que quitar el mayor factor de violencia que se llama ELN": Gustavo Petro sobre llamada con Donald Trump. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/mfhtF1HTlH — Revista Semana (@RevistaSemana) January 8, 2026

Ante este señalamiento, el partido Centro Democrático salió en defensa del exmandatario, donde a través de su cuenta personal de X se refirió al tema y recordó el discurso de odio con relación al magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“El Centro Democrático rechaza de manera categórica las palabras del presidente Gustavo Petro contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ese lenguaje agresivo y estigmatizante repite el mismo libreto de odio y señalamiento que antecedió a la tragedia nacional vivida con Miguel Uribe Turbay”, dice el partido.

Y agregó: “Un presidente que insulta, estigmatiza y deshumaniza al contradictor político no gobierna: instiga a que se le agreda. Ese discurso no es retórico ni inofensivo; crea enemigos, legitima la violencia y pone en riesgo la vida de quienes piensan distinto. Petro ha sido incapaz de asumir su responsabilidad histórica: su tono es hostil, irrespeta a la oposición y atiza el fuego de la violencia política”.

Justo en ese mismo discurso, el presidente Gustavo Petro cuestionó a la justicia por no capturar a Santiago Uribe, hermano menor de Álvaro Uribe, por la condena en segunda instancia que lo sentenció a 28 años de cárcel por las relaciones que tuvo con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Esa decisión fue casada en la Corte Suprema de Justicia.

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe. Foto: No

“Petro miente y nuevamente interfiere en la justicia. Injuria y calumnia a la familia de uno de los líderes de la oposición, muy al estilo del chavismo. Santiago Uribe Vélez goza plenamente de la presunción de inocencia, garantía constitucional y con amparo del Derecho Internacional. Fue absuelto en primera instancia y la decisión de segunda no está en firme: será impugnada ante la Corte Suprema de Justicia. No hay cosa juzgada ni fallo definitivo”, dice el Centro Democrático.

Y puntualizó: “Durante todo el proceso nunca se probó vínculo alguno con terceros ilegales, sin sustento. Un presidente no puede condenar desde el poder, ni presionar a la justicia, ni alimentar la estigmatización. La verdad no se impone con calumnias: se demuestra en los Tribunales”.