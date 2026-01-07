Política

Centro Democrático sale en defensa de Álvaro Uribe Vélez tras fuerte discurso de Petro: “Ese lenguaje agresivo y estigmatizante”

Petro también cuestionó a la justicia por no capturar a Santiago Uribe, hermano menor de Álvaro Uribe.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

8 de enero de 2026, 2:22 a. m.
Exmandatario Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro.
Exmandatario Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia / Álvaro Tavera

Desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, quien convocó a marchas en todo el país, hizo un fuerte pronunciamiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Mucho hp”: el señalamiento del presidente Petro contra Álvaro Uribe en medio de las tensiones con Estados Unidos

Decía el expresidente Uribe ayer u hoy que hay que separar Nación y Petro; los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, mucho HP, ¿no sabe la historia de Colombia? HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue”, mencionó Petro en medio de su discurso sobre las tensiones que ha vivido en las últimas horas el Gobierno colombiano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ante este señalamiento, el partido Centro Democrático salió en defensa del exmandatario, donde a través de su cuenta personal de X se refirió al tema y recordó el discurso de odio con relación al magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

“El Centro Democrático rechaza de manera categórica las palabras del presidente Gustavo Petro contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ese lenguaje agresivo y estigmatizante repite el mismo libreto de odio y señalamiento que antecedió a la tragedia nacional vivida con Miguel Uribe Turbay”, dice el partido.

Política

“Lo ajustó”: Vicky Dávila reacciona a llamada de Petro con Trump

Política

Iván Duque desmiente a Gustavo Petro: “En su gobierno se ha empoderado a los narcos”

Política

Así reacciona Colombia a la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

Política

“Mucho hp”: el señalamiento del presidente Petro contra Álvaro Uribe en medio de las tensiones con Estados Unidos

Política

Gustavo Petro revela que habló con Delcy Rodríguez: “La conozco desde el principio, la invité a Colombia”

Política

Petro habla de su llamada con Trump: “Venezuela y el tema del narcotráfico; si es a hablar, yo voy a donde sea”

Política

Presidente Petro arremete contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe: “No sé por qué no lo cogen”

Política

Uribismo responde a señalamientos de Iván Cepeda: “Busca poder para silenciar la oposición y proteger a sus amigos de la guerrilla”

Política

“Estado criminalizado”: las duras denuncias que marcaron el debate del Centro Democrático tras captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa

Política

Uribe habla con Paloma Valencia y Andrés Felipe Arias del salario mínimo: “No nos oponemos a la remuneración”

Y agregó: “Un presidente que insulta, estigmatiza y deshumaniza al contradictor político no gobierna: instiga a que se le agreda. Ese discurso no es retórico ni inofensivo; crea enemigos, legitima la violencia y pone en riesgo la vida de quienes piensan distinto. Petro ha sido incapaz de asumir su responsabilidad histórica: su tono es hostil, irrespeta a la oposición y atiza el fuego de la violencia política”.

Justo en ese mismo discurso, el presidente Gustavo Petro cuestionó a la justicia por no capturar a Santiago Uribe, hermano menor de Álvaro Uribe, por la condena en segunda instancia que lo sentenció a 28 años de cárcel por las relaciones que tuvo con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Esa decisión fue casada en la Corte Suprema de Justicia.

No
El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe. Foto: No

“Petro miente y nuevamente interfiere en la justicia. Injuria y calumnia a la familia de uno de los líderes de la oposición, muy al estilo del chavismo. Santiago Uribe Vélez goza plenamente de la presunción de inocencia, garantía constitucional y con amparo del Derecho Internacional. Fue absuelto en primera instancia y la decisión de segunda no está en firme: será impugnada ante la Corte Suprema de Justicia. No hay cosa juzgada ni fallo definitivo”, dice el Centro Democrático.

Y puntualizó: “Durante todo el proceso nunca se probó vínculo alguno con terceros ilegales, sin sustento. Un presidente no puede condenar desde el poder, ni presionar a la justicia, ni alimentar la estigmatización. La verdad no se impone con calumnias: se demuestra en los Tribunales”.

Más de Política

Exmandatario Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro.

Centro Democrático sale en defensa de Álvaro Uribe Vélez tras fuerte discurso de Petro: “Ese lenguaje agresivo y estigmatizante”

Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria.

“Lo ajustó”: Vicky Dávila reacciona a llamada de Petro con Trump

Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca.

Iván Duque desmiente a Gustavo Petro: “En su gobierno se ha empoderado a los narcos”

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Así reacciona Colombia a la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

No

“Mucho hp”: el señalamiento del presidente Petro contra Álvaro Uribe en medio de las tensiones con Estados Unidos

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.

Gustavo Petro revela que habló con Delcy Rodríguez: “La conozco desde el principio, la invité a Colombia”

El presidente, Gustavo Petro, el 7 de enero de 2025 en la Plaza de Bolívar, en Bogotá

Petro habla de su llamada con Trump: “Venezuela y el tema del narcotráfico; si es a hablar, yo voy a donde sea”

Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro.

Presidente Petro arremete contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe: “No sé por qué no lo cogen”

Plaza de Bolívar, presidente Gustavo Petro.

Petro culpa a los políticos que hicieron “trizas la paz” de la crisis diplomática con Estados Unidos

Gustavo Petro le habla al país desde la Plaza de Bolívar.

El mensaje del presidente desde la Plaza de Bolívar: “Si tocan a Petro, tocan a Colombia; y si tocan a Colombia… Colombia responde”

Noticias Destacadas