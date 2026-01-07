“Mucho hp”: el señalamiento del presidente Petro contra Álvaro Uribe en medio de las tensiones con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre este miércoles, 7 de enero, contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, a raíz de las declaraciones que ha dado sobre las tensiones que ha vivido en las últimas horas el gobierno colombiano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Decía el expresidente Uribe ayer u hoy que hay que separar Nación y Petro, los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, mucho hp ¿no sabe la historia de Colombia? Hp no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue“, aclaró Petro desde la Plaza de Bolívar, en medio de la marcha que convocó contra las intenciones de Trump de llevar una operación como la de Venezuela en territorio colombiano y en rechazo a la captura de Nicolás Maduro.

Justo en ese mismo discurso, Petro cuestionó a la justicia por no capturar a Santiago Uribe, hermano menor de Álvaro Uribe, por la condena en segunda instancia que lo sentenció a 28 años de cárcel por las relaciones que tuvo con el grupo paramilitar los 12 apóstoles. Esa decisión fue casada en la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, Petro le volvió a decir al expresidente Uribe: “Entonces cómo se le ocurre, cualquier presidente de derecha, de izquierda, él mismo, que sea sacado a la fuerza por una justicia internacional por delitos de lesa humanidad que sí se pueden, porque es la Corte Penal Internacional, Trump debió ayudar al mundo a llevarse a Netanyahu a cumplir su condena por homicidio”.

La arremetida de Petro contra Uribe Vélez se dio después de que manifestó que la situación de Colombia con Estados Unidos se estaba “pareciendo más todos los días” con lo que terminó desencadenando un ataque con explosivos en Caracas para capturar a Maduro.

“La labor de un presidente es hacer lo que no hizo Uribe, porque estimulando la guerra contra mí en ese palacio provocaría una guerra aun llevándomelo, porque esto no es Venezuela, la historia de Venezuela es relativamente pacífica, y la de Colombia no”, reiteró Petro desde la Plaza de Bolívar.

El presidente colombiano estuvo durante más de una hora en ese epicentro de las calles de Bogotá dando un discurso a los manifestantes que llegaron a la convocatoria que hizo para buscar apoyo popular sobre las tensiones de Trump en su contra. Al fin, confesó que tendrá una conversación en la Casa Blanca con el mandatario norteamericano para fortalecer las relaciones entre los dos países.