El mensaje del presidente desde la Plaza de Bolívar: “Si tocan a Petro, tocan a Colombia; y si tocan a Colombia… Colombia responde”

Acompañado de sus ministros, el mandatario colombiano se dirigió a los manifestantes de la Plaza de Bolívar.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 11:44 p. m.
Gustavo Petro le habla al país desde la Plaza de Bolívar.
Gustavo Petro le habla al país desde la Plaza de Bolívar. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro se dirigió a los manifestantes de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, a quienes él mismo convocó a marchar en defensa de la soberanía de Colombia.

En primer lugar, dijo que llegó con un discurso planeado, pero tuvo que dar otro: “Eso no es fácil. El primero era bastante duro”.

Luego sugirió que, en caso de que quisieran hacerle “daño”, sabe que el “pueblo colombiano” entraría “al conflicto”.

“Siempre un pueblo lo hace el mismo pueblo. Yo sé que, si alguien osara hacerme daño —o de cualquier manera—, pues literalmente, por la historia de Colombia y por el grado de apoyo que hemos alcanzado —entre más pasa el Gobierno, más apoyo, contrario a lo que sucede siempre—, lo que sucedería es que el pueblo de Colombia entra al conflicto”, dijo Petro en su intervención.

Según el presidente, “se repetiría lo que conocemos ya en los dos siglos que llevamos de república. No hay que explorar mucho, todos los sabemos”.

También dijo que es lo que ha intentado “evitar” desde hace 34 años. “Para eso fue el proceso de paz del M-19. Para alejar la violencia. Hemos cumplido nosotros, pero la violencia continúa en Colombia”.

Petro, en su discurso ante la Plaza de Bolívar, dijo que el “conflicto verbal” con Estados Unidos fue desatado “por colombianos”.

“No porque nos odien afuera, no porque realmente hubiera una enemistad. Nosotros no somos enemigos de ningún pueblo del mundo. Se desata por el sectarismo político colombiano, que, como sabemos en la historia reciente, siempre nos lleva a guerras civiles”, sostuvo.

Y agregó: “La raíz del genocidio es una manera completamente torpe, ignorante y bestial en la que se ha gobernado a Colombia”.

Luego, el presidente dijo que los “herederos de esa élite” han excluido al pueblo “de la riqueza que se apropian ellos” con violencia.

El presidente habla ante el país luego de una llamada de cerca de 15 minutos con su homólogo estadounidense Donald Trump, que sería la razón por la que cambió su discurso a última hora.

