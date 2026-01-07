Embajada de EE. UU. en Colombia lanza alerta por manifestaciones en favor de Petro: “Tienen el potencial de volverse violentas”

A través de redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad por las manifestaciones en favor del Gobierno de Gustavo Petro, que se llevarán a cabo en todo el país desde las 4 de la tarde.

La Embajada de los EE. UU. tiene conocimiento de manifestaciones a nivel nacional programadas para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p.m. en las plazas públicas de todo el país.



En el mensaje, aseguran que tienen conocimiento de las manifestaciones a nivel nacional en las plazas públicas de todo el país, incluso informando algunos puntos de concentración en las principales ciudades.

“Las ubicaciones incluyen (pero no se limitan a): Bogotá (Plaza de Bolívar), Medellín (Plaza Mayor), Cali (Plaza de Cayzedo), Bucaramanga (Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán), Cartagena (Plaza de San Pedro Claver), Santa Marta (Parque de Bolívar)”, informó la embajada.

Entre las posibles consecuencias, Estados Unidos contempla afectaciones en el tráfico y recomienda que los estadounidenses las eviten por la posibilidad de que se tornen violentas.

Incluso, la sede de la embajada no prestará servicios consulares después de las 2 de la tarde de este miércoles.

“Las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas, ya que tienen el potencial de volverse violentas. Nota: La Embajada no prestará servicios consulares de rutina después de las 2:00 p. m. de hoy”, se lee en el mensaje.

De esa manera, recomiendan evitar aglomeraciones y protestas por ese potencial de volverse violentas.

“Esté atento a su entorno. Use pocas joyas o ninguna y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar su teléfono celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo. Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas subidas. Salga con anticipación y prevea tiempo extra para sus traslados. Monitoree los medios de comunicación locales”, recomendó el país norteamericano.

Igualmente, habilitaron una línea de emergencia, con el fin de que los ciudadanos estadounidenses alerten sobre situaciones que pongan en riesgo su seguridad.