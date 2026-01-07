Política

Embajada de EE. UU. en Colombia lanza alerta por manifestaciones en favor de Petro: “Tienen el potencial de volverse violentas”

En redes sociales, el país estadounidense alertó a sus connacionales en territorio colombiano.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 7:32 p. m.
El trámite para el visado humanitario se realiza en la Embajada de EEUU en Colombia
El trámite para el visado humanitario se realiza en la Embajada de EEUU en Colombia Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia

A través de redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad por las manifestaciones en favor del Gobierno de Gustavo Petro, que se llevarán a cabo en todo el país desde las 4 de la tarde.

En el mensaje, aseguran que tienen conocimiento de las manifestaciones a nivel nacional en las plazas públicas de todo el país, incluso informando algunos puntos de concentración en las principales ciudades.

“Las ubicaciones incluyen (pero no se limitan a): Bogotá (Plaza de Bolívar), Medellín (Plaza Mayor), Cali (Plaza de Cayzedo), Bucaramanga (Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán), Cartagena (Plaza de San Pedro Claver), Santa Marta (Parque de Bolívar)”, informó la embajada.

Entre las posibles consecuencias, Estados Unidos contempla afectaciones en el tráfico y recomienda que los estadounidenses las eviten por la posibilidad de que se tornen violentas.

Política

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

Política

Atención: Juan Carlos Pinzón participará en la Gran Consulta por Colombia

Política

“No son discursos, son hechos”: Iván Cepeda advierte que la operación de EE. UU. en Venezuela responde al petróleo

Política

Álvaro Uribe habla de la Gran Consulta y advierte: “El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane en primera vuelta”

Política

“Daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”: el anuncio del presidente Petro en medio de las tensiones con EE.UU.

Política

Álvaro Uribe da preocupante respuesta sobre si Trump podría actuar en Colombia como en Venezuela: “Las circunstancias se van pareciendo”

Política

Gustavo Petro recurre a la plaza pública en medio del choque con Donald Trump: esta es la jugada con la que busca mover a sus bases

Nación

Embajada de EE. UU. en Colombia y la Agencia Consular en Barranquilla hacen importante anuncio de sus servicios durante Navidad y fin de año

Mundo

Embajada de Estados Unidos lanzó duro mensaje contra el paro armado del ELN: “Es inaceptable e ilógico”

Confidenciales

Lina María Garrido reaccionó a la entrevista del embajador (e) de Estados Unidos, John McNamara: “Somos amigos, somos aliados”

Incluso, la sede de la embajada no prestará servicios consulares después de las 2 de la tarde de este miércoles.

“Las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas, ya que tienen el potencial de volverse violentas. Nota: La Embajada no prestará servicios consulares de rutina después de las 2:00 p. m. de hoy”, se lee en el mensaje.

🔴 EN VIVO | Marchas este miércoles 7 de enero en Bogotá: Embajada de EE.UU. emite alerta por posible violencia en las protestas

De esa manera, recomiendan evitar aglomeraciones y protestas por ese potencial de volverse violentas.

“Esté atento a su entorno. Use pocas joyas o ninguna y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar su teléfono celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo. Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas subidas. Salga con anticipación y prevea tiempo extra para sus traslados. Monitoree los medios de comunicación locales”, recomendó el país norteamericano.

Igualmente, habilitaron una línea de emergencia, con el fin de que los ciudadanos estadounidenses alerten sobre situaciones que pongan en riesgo su seguridad.

Más de Política

ED 2264

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

El trámite para el visado humanitario se realiza en la Embajada de EEUU en Colombia

Embajada de EE. UU. en Colombia lanza alerta por manifestaciones en favor de Petro: “Tienen el potencial de volverse violentas”

Juan Carlos PInzon, Precandidato presidencial, partido oxigeno.

Atención: Juan Carlos Pinzón participará en la Gran Consulta por Colombia

Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro.

“No son discursos, son hechos”: Iván Cepeda advierte que la operación de EE. UU. en Venezuela responde al petróleo

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe habla de la Gran Consulta y advierte: “El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane en primera vuelta”

El presidente Gustavo Petro se refirió al secuestro de más de 30 soldados.

“Daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”: el anuncio del presidente Petro en medio de las tensiones con EE.UU.

.

Álvaro Uribe da preocupante respuesta sobre si Trump podría actuar en Colombia como en Venezuela: “Las circunstancias se van pareciendo”

Las autoridades mantendrán seguimiento a las marchas convocadas por Gustavo Petro.

Gustavo Petro recurre a la plaza pública en medio del choque con Donald Trump: esta es la jugada con la que busca mover a sus bases

Gustavo Petro habla sobre Cilia Flores.

Gustavo Petro calificó de “secuestro” la captura de Cilia Flores: “El cargo es ser la esposa de Maduro, ¿esa barbarie qué es?"

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el 6 de enero de 2026, en Bogotá, junto a parte del gabinete

Angie Rodríguez defiende a Petro: “La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial”

Noticias Destacadas