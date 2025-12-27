Política

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe tras acusarlo de manipular la justicia: “Oigo propuestas”

El exmandatario aseguró que el jefe de Estado estaba utilizando la condena contra su hermano como una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos de su Gobierno.

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 8:28 p. m.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez.

Un nuevo rifirrafe se vivió este sábado, 27 de diciembre, entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, luego de las acusaciones que hizo este último en un mensaje en su cuenta de X.

Uribe lanzó una fuerte acusación contra Petro, a quien señaló de “manipular la justicia” y de utilizar la condena contra su hermano, Santiago, como una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos del Gobierno.

Defensa de Santiago Uribe Vélez insiste en que se mantiene su presunción de inocencia: “Como cualquier ciudadano”

“No romperé la norma de no referirme a la familia de Petro. El aventajado Petro manipula la justicia, aprovecha la injusta condena contra mi hermano para tapar los robos de su Gobierno”, escribió el Uribe Vélez en X.

Uribe mencionó una serie de hechos que, según él, el Ejecutivo estaría intentando ocultar con ese debate público, entre los que resaltó el uso de recursos públicos para pagar a parlamentarios, el incremento de la violencia y el deterioro de la seguridad en el país.

“La plata que su Gobierno pagó a parlamentarios, las 75 masacres de este año, los secuestros, cerca de 600, el récord de coca, etc.”, agregó el expresidente en su mensaje publicado en la mañana de este sábado.

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar y, a través de la misma red social, lo invitó a que le presente propuestas de diferentes temas, entre ellos la reforma agraria, las energías limpias y los impuestos.

“¿Usted, señor Uribe, va a contar por muertos? ¿No sé cansó de hacerlo en su gobierno?“, le cuestionó el mandatario, al tiempo que le pidió propuestas concretas a diferentes temáticas.

“Espero su propuesta de reforma agraria, espero su propuesta de universalización de la pensión”, le dijo, mientras lo cuestionó sobre cómo podría un próximo gobierno elevar la cobertura universitaria.

Álvaro Uribe acusa al Gobierno Petro de “quebrar el país” y de agravar la crisis en salud, seguridad y educación

Entrego el país en 60 % de cobertura universitaria, cómo creen ustedes que la pueden llevar al 80 %; cómo rescatarán a Ecopetrol si no la meten a las energías limpias”, se cuestionó el jefe de Estado.

También se refirió a la ley de financiamiento que el Congreso de la República no le aprobó, asegurando que “les propongo más impuestos a la capas más ricas de la sociedad para universalizar el derecho al agua potable de calidad, la salud y la educación”.

“Oigo propuestas, Uribe. Si es por contar muertos solo muestre la tasa de homicidios promedio de su gobierno y la mía, cuéntele esa verdad a Colombia. O cuánta gente murió en masacres en su gobierno departamental y cuánta en todo el país en mi gobierno. Así sabremos quién logró construir más seguridad”, manifestó el presidente de Colombia.

Finalmente, sentenció: “Pero antes que las cifras de los muertos, las cifras de los vivos. En cuanto a su hermano, ya la justicia falló”.

